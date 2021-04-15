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Даніель Салем зробив відверте зізнання: "вперше скуштував в 10 років"

Новость на русском → Київ, Четвер 15 квітня 2021 09:45
Даніель Салем зробив відверте зізнання: "вперше скуштував в 10 років" Фото: Даніель Салем у шоу "Де логіка?" (прес-служба Нового каналу)
Автор: Lite

У кожного є улюблений алкогольний напій. Хтось обирає фаворита за смаком, а хтось асоціює зі спогадами.

Про свій улюблений алкоголь за лаштунками шоу "Де логіка?", що показує Новий канал, розповів відомий телеведучий Даніель Салем.

"В останньому раунді шоу ми відгадували алкогольні напої. До речі, мені це сподобалося найбільше за всю гру. Я - власник барів, тож розумієте чому так", - з усмішкою сказав Салем.

Ведучий зізнається: його улюблений алкогольний напій - текіла.

"Він асоціюється в мене з теплом, розвагами, танцями, вечірками, безтурботним життям. Вперше скуштував текілу в 10 років. Не знаю, як вона потрапила мені до рук, але пам’ятаю, що я одразу її виплюнув. Дуже гірка була", - згадав він.

Про гучні вечірки в період навчання Салем згадати нічого не може. Чому?

"Якщо говорити про студентські роки, коли в більшості молоді - вечірки та розваги, то я такого не пам’ятаю. Уже тоді багато працював, навіть ночами, та дуже добре навчався. За все життя в мене не було жодної поганої оцінки", - сказав він.

Даніель Салем зробив відверте зізнання: &quot;вперше скуштував в 10 років&quot;Даніель Салем зробив відверте зізнання: &quot;вперше скуштував в 10 років&quot;

Фото: Даніель Салем у шоу "Де логіка?" (прес-служба Нового каналу)

Раніше Салем розповів про найстрашніші хвилини життя.

Нагадаємо, нещодавно Слава Камінська розсмішила зізнанням у новому випуску шоу "Де логіка?".

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