Даніель Салем зробив відверте зізнання: "вперше скуштував в 10 років"

"В останньому раунді шоу ми відгадували алкогольні напої. До речі, мені це сподобалося найбільше за всю гру. Я - власник барів, тож розумієте чому так", - з усмішкою сказав Салем.

Ведучий зізнається: його улюблений алкогольний напій - текіла.

"Він асоціюється в мене з теплом, розвагами, танцями, вечірками, безтурботним життям. Вперше скуштував текілу в 10 років. Не знаю, як вона потрапила мені до рук, але пам’ятаю, що я одразу її виплюнув. Дуже гірка була", - згадав він.

Про гучні вечірки в період навчання Салем згадати нічого не може. Чому?

"Якщо говорити про студентські роки, коли в більшості молоді - вечірки та розваги, то я такого не пам’ятаю. Уже тоді багато працював, навіть ночами, та дуже добре навчався. За все життя в мене не було жодної поганої оцінки", - сказав він.

Фото: Даніель Салем у шоу "Де логіка?" (прес-служба Нового каналу)