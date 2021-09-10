"Для мене це великий удар": український співак розповів про смерть рідних людей

Крім того, що не було можливості займатись улюбленою справою, артисту ще й довелося попрощатися з дорогими серцю людьми

Карантин через коронавірус зіпсував плани багатьом людям. Культовий український співак і суддя проєкту "Співають всі!" на каналі "Україна" Іво Бобул каже: цей період дався йому непросто.

"Не знаю, чи хворів я на коронавірус, якщо і хворів - то все переніс на ногах. Але я втратив дуже багато друзів, родичів. Для мене це великий удар. Багато концертів перенесли. А я без сцени жити не можу, вона для мене - все. Це як у дитини забрати найдорожчу іграшку", - зізнався Іво Бобул за лаштунками масштабного талант-шоу.

До цього додались ще й проблеми зі здоров’ям.

Артист каже, що через те, що в перший карантин всі сиділи вдома, він заробив собі тромби і довелося робити операцію.

"Були дуже депресивні настрої, тому що коли в новинах показують один негатив, де тобі взяти позитив? Дуже переживав за рідних, за дружину, сина. В магазин з нашої сім’ї ходив тільки я", - зазначив він.

Іво Бобул у шоу "Співають всі!" (фото: прес-служба каналу "Україна")