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Занесли інфекцію: Міша Романова розповіла про жахливий похід до візажиста

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Київ, Вівторок 07 вересня 2021 12:45
Занесли інфекцію: Міша Романова розповіла про жахливий похід до візажиста Міша Романова (фото: instagram.com/misharomanova)
Автор: Дмитрий Войналович

Українська поп-зірка Міша Романова, прекрасній фігурі й ефектній зовнішності якої може позаздрити багато хто, зізналась, що їй довелося лікуватися після сумного досвіду з візажистами.

Про неприємний інцидент, після якого артистка перестала беззастережно довіряти makeup-майстрам, сама Міша розповіла під час зйомок шоу "Співають всі!" на каналі "Україна".

Занесли інфекцію: Міша Романова розповіла про жахливий похід до візажиста

Міша Романова - суддя шоу "Співають всі!" (фото: instagram.com/misharomanova)

"Свого часу у мене була дуже проблемна шкіра, мабуть, якісь візажисти занесли інфекцію, і я дуже довго її лікувала. Оскільки в мене вже великий досвід у сфері візажу, найчастіше я фарбуюся сама. На гастролях з "ВІА Грою" ми самі збиралися, тож рука вже набита. Звичайно, іноді доводиться вдаватися до допомоги візажистів, наприклад, на зйомках кліпів. У мене є улюблені перевірені майстри. А так аби до кого я не сяду", - розповіла Романова.

Занесли інфекцію: Міша Романова розповіла про жахливий похід до візажиста

Міша Романова (фото: instagram.com/misharomanova)

Разом з тим, ретельний догляд за шкірою - обов'язковий beauty-ритуал артистки. За словами Міші, вона намагається відвідувати косметолога щонайменше раз на два тижні.

"Шкіра у мене суха, тому мені підходить глибоке зволоження, а ось живильні засоби протипоказані. Обожнюю забуту, але суперкруту процедуру - масаж обличчя, яка чудово підтягує шкіру, особливо якщо робити це постійно", - зазначила суддя проєкту "Співають всі!".

Занесли інфекцію: Міша Романова розповіла про жахливий похід до візажиста

Занесли інфекцію: Міша Романова розповіла про жахливий похід до візажистаЗанесли інфекцію: Міша Романова розповіла про жахливий похід до візажистаЗанесли інфекцію: Міша Романова розповіла про жахливий похід до візажистаЗанесли інфекцію: Міша Романова розповіла про жахливий похід до візажистаЗанесли інфекцію: Міша Романова розповіла про жахливий похід до візажиста

Міша Романова (фото: instagram.com/misharomanova)

Дивіться також, як Міша Романова з шиком відсвяткувала свій 31-й день народження на яхті.

А перед цим гаряча екс-"ВІА Гра" розчулила фото з сином з відпочинку.

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