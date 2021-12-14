DZIDZIO розповів, як підтримує фізичну форму: "це те ж саме, що на рингу битись"

"У мене немає часу. Для мене спорт - це ходьба. Ходжу-ходжу, сідаю, лежу, а потім знову ходжу - це весь мій спорт. Отак до машини і назад. А куди мені ще ходити?" - з усмішкою зізнається DZIDZIO за кулісами новорічного шоу.

DZIDZIO (фото: канал "Україна")

Проте, як виявилось, для музиканта спорт - не головне, адже підтримувати форму йому допомагає зовсім інше.

"Концерти! Година активної роботи - це те ж саме, що на рингу битись, змагатись. Я ж дарую людям свою енергетику і в цей час з мене стікає 8 літрів поту. І мені вистачає цього, сцена - це мій спорт!" - розповів зірковий детектив "Маски".

DZIDZIO (фото: канал "Україна")

Так буде і в новорічну ніч, адже артист планує зустріти 2022 рік на сцені.

DZIDZIO і Оля Полякова (фото: канал "Україна")