"Це знак згори": нові судді талант-шоу "Співають всі!" не приховують емоцій (фото)

Нові члени журі "Співають всі!"

Популярний шоумен Дядя Жора зізнається - як тільки він познайомився з британською версією шоу "Співають всі!", захотів взяти участь в українській інтерпретації проєкту. А вже опинившись на знімальному майданчику, переконався - це неймовірне шоу, яке так довго чекали українські глядачі.

"Це скажена енергетика! Стільки людей зібралося в одному місці, напевно учасники дуже переживають, адже співати перед величезною аудиторією, ще й коли багато зірок оцінюють тебе - складно! Але це хороша можливість для талановитої людини стати справжнім артистом!" - поділився шоумен.

А для того, щоб стати успішними і знаменитими на всю країну, учасникам потрібно завоювати серця "сотні". Це досить непросто, адже у кожного зіркового експерта є особливі вимоги до вокалістів.

"Для мене важливе розуміння і "проживання" пісні виконавцем. Звичайно, є круті учасники, які вокально добре "підковані". Але, як на мене, співати повинна душа, з розумінням того, про що саме ця пісня. Тільки так можна досягти успіху в музиці", - розповів співак АСАФАТОV.

Солідарна з думкою співака і заслужена артистка України Христина Охітва. Співачка чекає від учасників такої подачі, щоб кожен глядач міг побачити себе в обраній пісні і відчути композицію з перших до останніх нот.

А ось відомий артист, сонграйтер і саундпродюсер Ілля LETAY шукатиме унікальність і харизматичність в кожному конкурсанті

"Я вперше у суддівському кріслі і розумію, що сильних учасників буде більше, ніж можливості вибирати. Тому звертатиму увагу на особливості виконавців: харизму, унікальний стиль або тембр - це мені ближче", - говорить артист.

Лідер групи PATSYKI Z FRANEKA - NAZAR упевнений, що харизма - це те, що відрізняє його від інших виконавців, тому буде підтримувати конкурсантів, які володіють нею.

"Якщо побачу перед собою харизматичну людину - обов'язково скажу їй про це. Якщо ж у неї є вогонь, але вона не може його виразити - постараюсь підказати. Ну, а немає харизми - вибачте!" - поділився він.

Народний артист України Дмитро Яремчук переконаний - довго шукати по-справжньому талановитих артистів їм не доведеться, адже Україна багата унікальними голосами! А ось він буде голосувати за незвичайні і цікаві тембри і образи. До думки брата приєднався і Назарій Яремчук.

"Важливо, щоб учасники показали свою самобутність, адже ми часто спостерігаємо, як деякі артисти копіюють стиль інших, від цього, на жаль, нікуди не дітись. Але дуже хочеться показати талант українського народу, який вийде за межі нашого шоу!" - каже він.

Таким відкриттям шоу "Співають всі!" могла стати і співачка Ольга Нека. Артистка зізналася - участь у проекті - це знак згори.

"Дізнавшись про запуск проєкту, я сама захотіла опинитись у ньому, а потім мені зателефонували з команди і запросили в "експерти". Тож у чомусь наші бажання збіглись! Але я себе вважаю експертом, оскільки у мене великий досвід за плечима", - розповіла вона.

Співак LOOKINICH теж зрадів можливості приєднатися до вокального шоу і сподівається своїми голосами дати учасникам максимальну підтримку в творчих починаннях.

"Я "за" таланти, і якщо випадає шанс вплинути на чужу долю і допомогти комусь здійснити мрію - це круто! Більше того, я сам колись був у шкурі цих учасників і розумію, настільки для них це важливо, а для деяких ще й надто хвилююче, адже це вперше і, тому я "за" абсолютну лояльність і підтримку!" - прокоментував виконавець.

Але незважаючи на підтримку і розуміння з боку зіркової "сотні" експертів шоу каналу "Україна", кожен учасник повинен пам'ятати - для того, щоб отримати бажані 100 балів, потрібно викластись на повну. Співак і автор пісень Ігор Балан зазначає: "Без драм не обійдеться", адже суддям потрібно вибрати серед талановитих артистів кращих, а переможець буде всього один!

Нагадаємо, що ведучим грандіозного проекту стане популярний шоумен, зірка гіпершоу "Маска" Володимир Остапчук, а зірковим капітаном буде Наталія Могилевська.