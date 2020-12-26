Фіналіст "Холостячки" розповів про життя після шоу: заміж хоче пів країни

Реаліті-шоу "Холостячка" завершилося 18 грудня, коли головна героїня обирала між фіналістами проєкту. Дівчина пішла з Олександром Еллертом, відкинувши при цьому Олексія Тригубенка. Останній зізнався, що спочатку засмутився через такий результату шоу, але згодом змінив свої погляди. Про те, що з Олексієм Тригубенком сталося після закінчення проєкту, він розповів на своїй сторінці в Instagram.

Учасник шоу зізнався, що для нього тепер набагато важливіше знайти любов, яка прийме його таким, який він є. По закінченню проєкту він переживав, що після відмови він більше не буде подобатися дівчатам, бо не має великого творчого потенціалу і вважає себе нудним. Але через деякий час учасник шоу зрозумів, що насправді є багато жінок, яким подобаються саме такі чоловіки. Зараз Олексій прийняв позицію, при якій не планує нікому нічого доводити.

"Як склалося моє життя після проєкту? У мене почалося шалене життя, стало набагато яскравіше, цікавіше і багатогранніше. Я зрозумів, що треба жити на максимум, бо знаю, якщо працювати, то тільки на максимум, якщо відпочивати – відпочивати на максимум, якщо любити, любити максимально сильно!" – розповів Олексій Тригубенко.

Також чоловік зізнався, що раніше для нього було важливим чиєсь визнання і думка зі сторони. Але згодом він зрозумів, що потрібно змінити фокус. І тепер для Олексія основними пріоритетами в житті є особистісний ріст і кохання.

"У моєму житті з'явилася наповненість, я почав більше думати про те, що я відчуваю і чого хочу насправді. Я вдячний проєкту "Холостячка" за те, що саме в телевізійному реаліті зміг змістити акценти в потрібному напрямку, які змінюють моє життя в кращу сторону!" – підсумував бізнесмен.

Олексій Тригубенко і телеведучий Григорій Решетник (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

У коментарях під публікацією шанувальники шоу стали писати, що насправді Олексій дуже цікавий жінкам і гідний теплих почуттів:

Половина України готова вийти заміж за вас! Ви мій фаворит з першого погляду ;)) на шоу.

Олексій, Ви гідні любові, і Ви обов'язково зустрінете свою людину в потрібний час і в потрібному місці.

Кожна сидить і думає: "блін мені б такого Чоловіка". Так, Льоша дуже-дуже хороша людина, комусь пощастить. Олексій тобі бажаю щастя і знайти хорошу людину по життю.

Ідеальний "холостяк".

Ти обов'язково знайдеш саме ту, яка зробить тебе щасливим!!!

Скріншоти (instagram.com/aleksey_trygubenko)

Зазначимо, що вибір Ксенії Мішиної викликав багато пересудів і хвилю хейту, на яку нещодавно відповів Олександр Еллерт, переможець шоу "Холостячка".

Раніше українська астролог дала прогноз відносин Ксенії та Олександра.