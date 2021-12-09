Героїня "Маски" вирішила "озеленити" шоу своєю присутністю (фото)

У 8 випуску 2 сезону шоу "Маска" на каналі "Україна" глядачі познайомляться з абсолютно новою маскою - чарівною гостею проекту Чайною квіткою , яка здивує зіркових детективів незвичайними музичними підказками.

Зіркові детективи будуть вражені цим витонченим образом, і як тільки героїня з'явиться на сцені, почнуть пропонувати свої версії, яка зірка може ховатися під маскою Чайної квітки.

Так, Оля Полякова відразу заявить, що це може бути телеведуча Маша Єфросиніна, Настя Каменських вважатиме, що там могла сховатися одна з екс-учасниць групи "НЕАНГЕЛИ" SLAVA KAMINSKA або VIKTORIA, Олег Винник припустить, що це може бути ведуча "Зіркового шляху" Альона Вінницька, а DZIDZIO - співачка Jerry Heil.

І тільки у Андрія Данилка вже традиційно - ніяких версій.

Нова героїня шоу "Маска" (фото: канал "Україна")

А що ж розповість про себе сама героїня?

"Привіт усім квітколюбам! Я щаслива озеленити це неймовірне шоу своєю присутністю. І хоча садівники інколи обрізали моє зелене листячко, я все ж спромоглась розростися по половині півкулі. Шановні детективи, сподіваюсь, у вас ідеальний слух. Зараз він вам неабияк знадобиться, адже все, що необхідно знати про квітку, ховається у звуках, які ви зараз почуєте", - заявить в ефірі чарівна Чайна квітка і дасть глядачам оригінальні музичні загадки.

На сцені грандіозного шоу героїня виступить з піснею "Diamonds" співачки Rihanna, після чого найсерйозніший зірковий детектив проекту вже висловить свою здогадку.

"На мій погляд, вона начебто трохи імітує Настю Приходько, відповідає в манері Насті Приходько. Але мені здається, що це не Настя", - відзначить Данилко.

Нова героїня шоу "Маска" (фото: канал "Україна")