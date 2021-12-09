Героиня "Маски" решила "озеленить" шоу своим присутствием (фото)

В 8 выпуске 2 сезона шоу "Маска" на канале "Украина" зрители познакомятся с совершенно новой маской - очаровательной гостьей проекта Чайною квіткою , которая удивит звездных детективов необычными музыкальными подсказками.

Звездные детективы будут поражены этим утонченным образом, и как только героиня появится на сцене, начнут предлагать свои версии, какая звезда может скрываться под маской Чайної квітки.

Так, Оля Полякова сразу заявит, что это может быть телеведущая Маша Ефросинина, Настя Каменских будет считать, что там могла спрятаться одна из экс-участниц группы "НЕАНГЕЛЫ" SLAVA KAMINSKA или VIKTORIA, Олег Винник предположит, что это может быть ведущая "Зіркового шляху" Алена Винницкая, а DZIDZIO - певица Jerry Heil.

И только у Андрея Данилко уже традиционно - никаких версий.

Новая героиня шоу "Маска" (фото: канал "Украина")

А что же расскажет о себе самая героиня?

"Привет всем цветолюбам! Я счастлива озеленить это невероятное шоу своим присутствием. И хотя садовники иногда обрезали мою зеленую листву, я все же смогла разрастись по половине полушария. Уважаемые детективы, надеюсь, у вас идеальный слух. Сейчас он вам очень пригодится, ведь все, что необходимо знать о цветке, скрывается в звуках, которые вы сейчас услышите", - заявит в эфире волшебная Чайна квітка и даст зрителям оригинальные музыкальные загадки.

На сцене грандиозного шоу героиня выступит с песней "Diamonds" певицы Rihanna, после чего самый серьезный звездный детектив проекта уже выскажет свою догадку.

"На мой взгляд, она вроде бы немного имитирует Настю Приходько, отвечает в манере Насти Приходько. Но мне кажется, что это не Настя", - отметит Данилко.

Новая героиня шоу "Маска" (фото: канал "Украина")