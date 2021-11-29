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Голос країни 2022: стало відомо, хто буде новими суддями вокального шоу

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Понеділок 29 листопада 2021 07:32
Голос країни 2022: стало відомо, хто буде новими суддями вокального шоу Фото: названі судді шоу Голос країни 2022 (facebook.com/goloskrainy)
Автор: Роман Мирончук

Голос країни 2022 стартує вже зовсім скоро. При цьому суддями популярного вокального шоу будуть Святослав Вакарчук, Потап, Оля Полякова і Надя Дорофєєва.

Про це стало відомо в ефірі суперфіналу "Танців з зірками 2021" на телеканалі "1+1".

Ведучими будуть Юрій Горбунов та Катя Осадча.

Голос країни 2022: стало відомо, хто буде новими суддями вокального шоу

Судді "Голосу країни 2022" (фото: instagram.com/realpotap)

Відома українська співачка Оля Полякова прокоментувала свою участь у "Голосі країни 2022".

"Це не просто шоу і конкурс. Це ціла всесвіт, в якій спалахують зірки. Це неймовірна емоція, виклик, суперництво, тріумф одних і поразка інших, відкрита боротьба талантів, де все по-чесному і по-справжньому!" - написала вона в Instagram.

При цьому артистка зізналася, що завжди мріяла стати частиною музичного проєкту.

"Це те, чого так не вистачало в моїй юності і в моєму творчому шляху, що, можливо, я не просто тренер, а скоріше учасник. Тому всі сили, досвід, знання я кину на перемогу своєї команди", - зізналася Полякова.

На Танцях із зірками 2021 року представили нових суддів вокального шоу "Голос країни 2022".

Нагадаємо, Оля Полякова зробила визнання про чоловіка і фінаснсовий крах. За її словами, сім'я переживала важкі часи.

Ми також писали про те, що колишня дружина Потапа бізнесвумен Ірина Горова розповіла про їхні стосунки після розлучення.

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