Холостячка 2: хто переміг і як пройшов фінал шоу, де Злата Огнєвіч обирала чоловіка (фото і відео)

В останньому випуску "Холостячка 2" переміг Андрій Задворний. Саме його Злата Огнєвіч бачить своїм чоловіком.
Хто він такий і як пройшов фінал на шоу СТБ 03.12.2021 - читайте на Lite.
35-річна "холостячка" Злата в 12-му, завершальному випуску влаштовувала вирішальні побачення учасниками, які залишилися в проекті, у Тунісі.
З 38-річним львівським бізнесменом Дмитром Шевченком артистка провела час біля оазису, в пустелі, катаючись на квадроциклі, а потім навіть прозвучала пропозиція про інтим. Але Огнєвіч від близькості відмовилася, відрізавши: "до фіналу сексу не буде".
Дмитро Шевченко і Злата Огнєвіч у 12-му випуску шоу "Холостячка 2" (фото: facebook.com/TheBachelorUa)
Що стосується 30-річного психолога Романа Свечкоренка, який після завершення шлюборозлучного процесу повернувся на проект минулого тижня, то його камбек тривав тільки до початку нинішнього випуску - "холостячка" розпрощалася з учасником, не затягуючи.
"Холостячка" Злата відпустила Романа Свечкоренка додому і з проекту (фото: facebook.com/TheBachelorUa)
А з 31-річним підприємцем Андрієм Задворним співачка на побаченні в цій північноафриканській країні займалася дайвінгом і плавала під вітрилом.
"Холостячка" Злата Огнєвіч і Андрій Задворний (фото: facebook.com/TheBachelorUa)
І ось, на фінальній Церемонії троянд Злата в пишній весільній сукні з хвилюючим глибоким декольте приймала пропозиції руки і серця від двох кавалерів.
Дмитро розповів про свої міцні почуття до" холостячки", що сильніше за усякий страх і сумніви...
Дмитро зробив Златі пропозицію у фіналі проекту "Холостячка 2" (фото: скріншот)
Андрій заявив про закоханість, яку чітко усвідомив ще на Кіпрі, і назвав Огнєвіч причиною свого щастя.
Андрій зізнався Златі в коханні та запропонував створити сім'ю (фото: скріншот)
Головна героїня реаліті відповіла взаємністю і згодою Задворному. Вона зазначила, що ставлення у них схожі на "гірки": "я зачаровувалася і розчарувалася... Не будь-яка закоханість може перерости на кохання, але моя переросла".
"Я кажу тобі "Так", я згодна! Я готова створити з тобою сім'ю", - відповіла співачка, поцілувавшись зі своїм майбутнім чоловіком.
Злата Огнєвіч вибрала Андрія Задворного переможцем шоу "Холостячка 2" (фото: facebook.com/TheBachelorUa)
Андрію 31 рік, він двічі був одружений, є дочка - зараз дівчинці Кірі 6 років.
Злата Огнєвіч і Андрій Задворний з донькою (фото: instagram.com/holostyakstb)
Підприємець має власне виробництво дерев'яних розвиваючих іграшок для дітей від року до 10. За освітою він юрист, але швидко розчарувався в професії, купив два верстати і перейшов у цех.
Андрій Задворний, обранець Злати Огнєвіч (фото: instagram.com/holostyakstb)
Вперше Андрій пішов під вінець у 22 роки. Пізніше розлучився з матір'ю своєї дитини, але підтримує з нею хороші стосунки.
Після шлюбу у Задворного були серйозні стосунки протягом двох років, в яких дівчина йому зраджувала.
Андрій Задворний, обранець Злати Огнєвіч (фото: instagram.com/holostyakstb)
Андрій проживає в Києві, але народився в Латвії в сім'ї військового і вихователя в садку. Зараз батьки живуть під Кропивницьким.
Обранець "холостячки" захоплюється парапланеризмом, малою авіацією, дайвінгом, займається баскетболом і тайським боксом, любить подорожувати.
Відео: Злата Огнєвіч назвала переможця проекту "Холостячка 2" у 12-му фінальному випуску
Шевченко був приголомшений рішенням Злати не на його користь. Вислухавши слова "холостячки" про вдячність за те, що він розкрився, але отримавши відмову, кавалер навіть не зміг з артисткою попрощатися - він пішов просто без слів.
Вже після Дмитро зізнався у бажанні плакати, і додав: "Треба було їй подякувати... Просто порожнеча всередині".
Так, подалі від об'єктивів камер чоловік таки дав волю емоціям і пустив сльозу.
На своїй сторінці в Instagram Шевченко розповів, що Злата принесла кардинальні зміни в його життя.
Дмитра Шевченка у фіналі "Холостячки 2" було відкинуто (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)
"Для мене це був дуже складний шлях. Ці три місяці перевернули моє життя з ніг на голову. Часом здавалося, що я проживаю найкращі дні у своєму житті. Мені навіть здавалося, що я почав хотіти вперше в житті відкриватися, але щось знову пішло не так", - написав Дмитро.
При цьому він висловив упевненість, що хоч знайти людину "з якою закохаєшся взаємно - теж виявляється не просто", але він точно зустріне своє кохання і буде по-справжньому щасливий.
Дмитро Шевченко відреагував на поразку у фіналі шоу "Холостячка 2" (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)
Варто відзначити, що саме більшість шанувальників шоу вболівали за іншого претендента на серце "холостячки" Злати, називаючи ідеальним чоловіком для співачки.