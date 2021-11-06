"Холостячка" Огнєвіч відправила додому ще одного учасника: "від мене не буде віддачі"

Артистка на Церемонії троянд зробила свій вибір і відправила додому фітнес-інструктора Олега Плахотнюка, який неодноразово зізнавався у своїх щирих ніжних почуттях до Злати.

Що ж, глядачі шоу і так не давали багато шансів на потенційне створення їх пари, спостерігаючи за поведінкою співачки.

У нинішньому випуску на побаченні з "холостячкою" Олег присвятив час на спільні зі Златою заняття фітнесом, і в процесі виникали деякі моменти, що бентежили дівчину. І навіть спроба кавалера її поцілувати не увінчалася особливим успіхом - артистка дозволила її цмокнути тільки в щічку.

У підсумку "холостячка" залишилася чесною перед собою і не стала грати з почуттями, які так і не змогли сформуватися і зміцніти до цього чоловіка.

Злата Огнєвіч і Олег Плахотнюк (фото: instagram.com/superolegodessa)

"Не хочеться заманювати його у стосунки, у яких від мене не буде віддачі", - зізналася Злата, поставивши крапку в участі Олега в шоу.

Потрібно сказати, що сам Плахотнюк сприйняв своє фіаско в боротьбі за серце Огнєвіч з досадою, адже спостерігав за артисткою та її творчим життям він вже з десяток років, а весь час участі в реаліті симпатія міцніла і перетворювалася на закоханість.

Олег Плахотнюк залишає проект "Холостячка 2" за підсумками 8 сезону (фото: facebook.com/TheBachelorUa)