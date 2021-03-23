Холостяк 11: найстильніша учасниця розповіла про переваги коротких стрижок

Про стрижку Пікс

Мода є невід'ємною частиною нашого життя, незважаючи на те, хочемо ми цього чи ні. Колосальний вплив на моду надають музика, кінематограф, політика і соціальне життя в цілому.

Так, внаслідок впливу мого улюбленого Голлівуду в далеких 50-х у моду увійшла жіноча стрижка Пікс (pixie cut). Завдяки появі Одрі Хепберн з дуже короткою хлоп'ячою стрижкою на червоній доріжці премії Оскар.

З тих пір в різні декади ХХ століття актриси і моделі, такі як Еді Седжвік, Твіггі, Міа Ферроу, дружина Френка Сінатри, знялася в культовому фільмі "Дитина Розмарі", по обидві сторони Атлантики "чікали" собі волосся. Що і поклало початок новій моді, яка дійшла і до наших днів.

А ви тільки подивіться на топ-моделей 90-х! Велика частина з яких довгий час красувалися з короткими стрижками і виглядали неймовірно ефектно і стильно. Наприклад, Лінда Євангеліста.

Учасниця шоу Холостяк - Вікторія (Фото: прес-служба СТБ)

Про стрижки Вікторії

Я просто обожнюю Пікс. У 2014 році вперше зістригла волосся дуже коротко. Але колір мій був від чорного до темно-синього (індиго). У 2020-му, вирішивши позбутися від зіпсованого фарбою темного волосся, я знову повернулася до улюбленої стрижки.

Перейти з темного фарбованого волосся до світлого, або навіть білого, практично неможливо без вбивства структури волоска. Тому для цього я взяла машинку, поголила голову. Зрізавши все, крім сантиметра своїх русявого від природи волосся. А натуральне світле волосся дуже легко (за допомогою професіонала, звичайно ж!) перетворити в блонд.

Учасниця шоу Холостяк - Вікторія (Фото: прес-служба СТБ)

Коротке, але здорове

Коротке волосся - це не тільки модно, це ще й здорово. В кінці кінців, волосся має властивість відростати і нічого страшного не відбувається, якщо з якоїсь причини вам довелося позбутися його довжини.

Я переконана, що краще мати здорове, красиве і головне - легко і швидко укладене коротке волосся, ніж носити посічені, зіпсовані фарбою, наполовину випавші, але зате довгі патли.

Учасниця шоу Холостяк - Вікторія (Фото: прес-служба СТБ)