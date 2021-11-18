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"Ігри талантів": в Україні запустять нове унікальне шоу

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Четвер 18 листопада 2021 15:35
"Ігри талантів": в Україні запустять нове унікальне шоу Кадр з The Game of Talents (фото: прес-служба каналу "Україна")
Автор: Lite

Глядачі каналу "Україна" вже незабаром побачать адаптацію масштабного ігрового шоу за популярним світовим форматом The Game of Talents. В нашій країні проєкт виходитиме під назвою "Ігри талантів".

У чому суть шоу і чому воно популярне у світі - читайте далі у нашому матеріалі.

Що будуть робити учасники "Ігор талантів"

Учасники нового проєкту - звичайні українці та зірки шоу-бізнесу - випробують свою удачу та спробують відгадати приховані таланти людей, ґрунтуючись лише на особистих враженнях та хитрих підказках.

Згідно з правилами шоу, у кожному епізоді змагаються дві команди телеглядачів, допомагатимуть яким українські знаменитості.

Їхнє завдання - вгадати, керуючись логікою та інтуїцією, якими талантами володіють 12 незнайомців.

Гра проходить у три раунди. За правильно відгаданий талант команда отримує грошовий приз, сума якого зростає з кожним раундом.

Команда, чиє "шосте чуття" чи тверезий розрахунок виявляться сильнішими, стає переможцем і забирає грошовий приз.

&quot;Ігри талантів&quot;: в Україні запустять нове унікальне шоу

Кадр з The Game of Talents (фото: прес-служба каналу "Україна")

Що відомо про The Game of Talents

Розважальний проєкт за форматом The Game of Talents вперше вийшов на телеекрани у 2019 році, а вже через два роки локальні версії шоу побачили глядачі в США та багатьох країнах Європи, серед яких Велика Британія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція.

"Формат The Game of Talents зачаровує дивовижним поєднанням азарту, мрії, талантів, неймовірною масштабністю та барвистістю постановок", - кажуть організатори шоу.

Україна стане десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проєкту.

Також відомо, що українська адаптація налічуватиме 12 епізодів.

&quot;Ігри талантів&quot;: в Україні запустять нове унікальне шоу

Кадр з The Game of Talents (фото: прес-служба каналу "Україна")

Раніше ми писали, що шоу "Маска" занурить глядачів у загадкову атмосферу свята.

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