Ксенія Мішина вигнала одного з учасників "Холостячки" після зізнань його дружини

4 випуск реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина вигнала одного з учасників. Дівчина публічно викрила Назара Дзивульского, який вирішив розповісти, як сильно він дорожить своїм сином. Як виявилося, чоловік відмовився від свого сина і прав на нього. Про це актрисі стало відомо з відео, яке їй надіслала колишня дружина Назара. Про це йдеться в матеріалі "СТБ".

Інцидент з одним з учасників стався під час зйомок четвертого тижня під час проведення конференції. Головним розчаруванням стало викриття Назара Дзивульского, який вирішив розповісти, як сильно він дорожить своїм сином. Проте в редакцію прийшли дані про те, що чоловік повністю відмовився від прав на дитину.

"Це був складний період в той момент. Але я ніколи не кидав свого сина. Тоді хотілося дружині додаткових фінансів від держави", – спробував виправдатися чоловік.

Також чоловік додав, що виплачує дружині щомісяця аліменти у розмірі 2,5 тисячі гривень.

Назар Дзивульский (фото: stb.ua)

Вже після конференції Ксенія Мішина, головна героїня реаліті, подивилася відео колишньої дружини Назара. Як з'ясувалося, син Назара – Платон – практично не отримував батьківської допомоги. А бачився горе-батько з ним всього кілька разів за шість років. Крім того, у чоловіка є заборгованість по аліментах.

"Він кинув нас, коли Платону був тиждень. З народження дитини він бачив його раз 12. Сьогодні він пишається ним, а праці до цього не було зроблено жодного дня. Жоден день народження він не провів з ним. Кажу, як перед Богом", – зізналася Людмила.

Ксенія Мішина публічно викрила чоловіка і повідомила, що поспілкувалася з його колишньою дружиною.

"Приходити сюди та спекулювати на сині... Тотальна брехня. Я зателефонувала мамі Платона, і вона мені розповіла, що за місяць до проєкту Назар повідомив синові, що він його батько", – прокоментувала Ксенія.

Мішина Ксенія також повідомила учаснику про те, що знає правду. А також додала, що якщо Назар спробує помститися колишній дружині за розкриття фактів, то він буде мати справу з адвокатами Ксенії. Попрощатися з претендентом на її серце актрисі довелося до церемонії троянд.

Розлючений вже колишній учасник реаліті на камеру прокоментував, що взагалі невідомо, чому Ксенія Мішина розлучилася з батьком свого сина. Слова дружини він назвав жорсткою помстою і порадив їй "знайти мужика".

Раніше ми писали, що на шоу "Холостячка" почалися розборки через нового чоловіка, який вніс сум'яття в чоловічий колектив.

Також повідомлялося, що закоханий у "Холостячку" телеведучий розмалював своє авто її портретом.