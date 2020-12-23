Кубки переможців "Танців з зірками" продали за рекордну суму: куди підуть гроші

Танці з зірками у 2020 році стали незвичайними й перемогу в шоу умовно поділили між двома парами – Сантою Дімопулос з Максом Леоновим і Юлією Саніної з Дмитром Жуком. Санта Дімопулос і Макс Леонов віддали один зі своїх кубків Саніній і Жуку, хоча фронтвумен The Hardkiss була категорично проти такого вчинку.

Артисти вирішили віддати свої виграші на благодійність – на лікування тяжкохворих дітей. Для того, щоб виручити максимальну суму за кубки, був проведений аукціон. Він відбувся на Facebook-сторінці "Сніданок 1+1". Першим був проданий кубок Санти Дімопулос та хореографа Макса Леонова. Володаркою кубка стала Оксана Липська, яка віддала за нього 55 тисяч гривень.

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Другий кубок, який був переданий Юлії Саніній та Дмитру Жуку, так само був проданий на аукціоні і його володарем стала Таня Шатковська, яка запропонувала найвищу за нього ціну – 48 тисяч гривень.

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Стартова ціна обох кубків була 3 тисячі гривень. Всі вторговані гроші від продажу були переведені на рахунок благодійного фонду "Здійсни мрію!". Організатори аукціону подякували всім учасникам за допомогу дітям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Юлія Саніна різко засудила вчинок Дімопулос на "Танцях з зірками".

А також розповідали про те, що Санта Дімопулос зізналася, як приводить себе в порядок після "Танців з зірками".