Мене побачили – і отетеріли: глядачів шоу "Маска" чекає унікальний сюрприз (відео)

23 січня о 21:00 вийде другий випуск масштабного шоу "Маска" на каналі "Україна", яке вже завоювало любов мільйонів українських глядачів.

Зазначимо, що згідно з форматом The Masked Singer, в національній адаптації проекту можуть бути персонажі, які асоціюються з цією країною. В Україні одним з них став герой, без якого неможливо найвідоміша українська страва борщ – Буряк. Це справжній велетень, висота якого сягає 3,5 м!

Буряк на шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Над вражаючим образом працював дизайнер Назар Дідик, який розкриває секрети створення костюма. Так, вага голови Буряка становить близько 5 кілограмів, а висота разом з гичкою – майже півтора метра. Форму виготовляли з маленьких частин спеціального матеріалу Єва. Вуса, брови, зуби, листя – всі елементи костюма – виключно ручна робота, тож майстрам довелося добряче попрацювати над цим героєм.

А ось яка зірка могла замаскуватися в такому образі – загадка. Втім, таємничий Буряк все-таки дав кілька підказок про свою особу.

"Фізкульт-привіт! Будемо знайомі, я – Буряк. Не помітити мене досить важко – через мій зріст. Він завжди допомагав мені як у спорті, так і у звичайному житті. У мене на Батьківщині степний заєць почувається чудово, не дивно, що і я з’явився на світ саме там. Я народжувався довго – сталося це, як у фільмі – після дощику в четвер. Мене побачили – і очманіли. На це була поважна причина – будь-хто очманів би. Як гадаєте, чого б це?" – сміється Буряк в анонсі випуску.

Анонс нового випуску шоу "Маска"

Додамо, що на сцені шоу Буряк виконає відому українську пісню "Смерека", а навколо його особи розгорнеться палка дискусія між зірковими детективами.

Крім того, у другому випуску проєкту глядачі також побачать вражаючі виступи ефектної Бабки, грайливої Крапанки, мужнього Носорога, магічного Мольфара, надзвичайно милого Циклопа, розкішної Пави та величного Лева.

Раніше ми писали, що на шоу "Маска" Остапчук з'явиться в образі кумира мільйонів.