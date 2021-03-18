"Мисливці за дивами": стали відомі імена ведучих нового суперпізнавального шоу

Як нам стало відомо, тележурнал "Мисливці за дивами" виходитиме у будні зранку.

У ньому розповідатимуть про глобальні, містичні, технологічні відкриття і дивовижні традиції й цікавинки України та різних народів світу. Відшукати їх допоможуть молоді та активні ведучі. Робитимуть вони це окремо одне від одного, щоб в кінці програми поборотись за звання найкращого "мисливця".

Журналістка, ведуча і запекла мандрівниця Анастасія Кошман зізнається, що головним натхненням у шоу для неї стали захоплюючі історії людей.

"Минуло лише два тижні зйомок, а я вже встигла пережити стільки всього цікавого. Ми не сидимо в студії, а їздимо, дізнаємося і часто пробуємо самі виконати те, що зробили наші герої. І в такі моменти розумієш, наскільки це непросто зробити. У нас дуже екстремальні зйомки. Наприклад, я вже двічі побувала під землею. Але навіть коли є страх, рятують позитив і той заряд енергії, який дають цікаві люди", - поділилась ведуча проєкту "Мисливці за дивами".

Анастасія Кошман (фото: instagram.com/a_koshman)

А от для популярного репера і радіоведучого Назара Хассана робота в цьому проєкті - перший телевізійний досвід.

"До цього я ніколи не працював на телебаченні, тому мені постійно доводиться вивчати щось нове, і це дуже цікаво! Але ще в студентські роки у Львові я підробляв гідом, і всі любили мої екскурсії, тому що я про все розповідав доступною мовою, напевно, ця легкість і допомогла мені потрапити на проєкт. І як гід я все зроблю для того, щоб зацікавлювати і спонукати українців на власні очі пізнавати нашу прекрасну країну", - говорить новоспечений ведучий каналу "Україна".

Назар Хассан (фото: instagram.com/khassan_nazar)

Додамо, що помічниками Назара і Насті стануть відомі блогери, мандрівники, місцеві жителі різних міст і очевидці різноманітних подій.