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Олег Винник поділився закулісними таємницями шоу "Маска": ще те випробування!

Новость на русском → Київ, Середа 10 лютого 2021 11:44
Олег Винник поділився закулісними таємницями шоу "Маска": ще те випробування! Олег Винник (фото: прес-служба артиста)
Автор: Lite

Олег Винник, який нещодавно підкорив українців виконанням всесвітньо відомого хіта, - єдиний з п'яти детективів популярного шоу "Маска", у кого була унікальна можливість побувати ще й у ролі учасника загадкового проєкту. У першому випуску шоу з провідним Володимиром Остапчуком улюбленець українок з'явився на сцені в костюмі Кіберпанка Буйвола.

Закулісними таємницями шоу співак поділився в інтерв'ю журналу "Теленеделя".

Олег Винник поділився закулісними таємницями шоу &quot;Маска&quot;: ще те випробування!

Олег Винник на обкладинці журналу "Теленеделя"

За словами Винник, йому дуже цікаво було брати участь у гіпершоу каналу "Україна" саме в ролі таємничого героя.

"На кожен ефір потрібно готувати нову композицію. Я витратив тиждень, вибираючи музичний матеріал. Це титанічна праця. Можу собі уявити, скільки безсонних ночей провели інші учасники - і все для того, щоб зробити гідний продукт. Про фіналістів і не кажу: 12 ефірів - 12 абсолютно різних за стилем пісень. І постійно потрібно співати так, щоб ще більше заплутати детективів і глядачів", - зізнався він.

З точки зору творчого процесу, говорить Винник, він би "з величезним інтересом пройшов дистанцію до кінця".

"Але якщо говорити про саму маску, перебувати в костюмі, де надзвичайно жарко і задушливо, - те ще випробування", - розповів виконавець.

Раніше Винник розкрив таємницю свого голосу на шоу "Маска".

Також ми писали, що на цьому проекті одному з найпопулярніших українських артистів стало погано і знадобилася допомога лікарів.

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