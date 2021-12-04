"Відчуваю любов кожною клітинкою": переможець "Холостячки 2" і Огнєвіч висловилися про фінал шоу
У п'ятницю, 3 грудня відбувся фінальний 12-й епізод романтичного шоу "Холостячка 2", в якому головна героїня Злата Огнєвіч зробила свій вибір і оголосила переможця. Співачка сказала "Так" 31-річному Андрію Задворному.
На своїх сторінках в Instagram Злата і Андрій прокоментували фінал проекту та розповіли про свої почуття та емоції.
Огнєвіч опублікувала зворушливі кадри з крайнього випуску шоу, на яких вона постала в білій весільній сукні зі шлейфом, глибоким декольте і пікантним розрізом спереду.
На фото Задворний стоїть на одному коліні, роблячи пропозицію коханій - після чого вони зливаються в пристрасному поцілунку. Також щаслива пара зробила знімок з ведучим реаліті Григорієм Решетником.
Артистка зізналася, що мріяла знайти на проекті справжнє кохання - і це сталося.
"Такий довгоочікуваний момент для мене! Я щиро вірила, що зустріну справжню любов на проекті і ось вона зі мною трапилася! Я знову закриваю очі і розчиняюся в моменті, коли сказала Так Андрію і хочу з вами поділитися своїми почуттями!" - написала Злата.
Дівчина емоційно висловилася про свою любов і почуття.
"Я Люблю і готова кричати про це на весь світ, мій Всесвіт заграв новими фарбами, я відчуваю любов кожною своєю клітинкою! Вона проникає крізь шкіру, як мільйони галактик, дивиться в очі коханому чоловікові і шепоче Вірю... " - поділилася співачка.
Злата Огнєвіч відповіла взаємністю Андрію Задворному і прийняла його пропозицію (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Задворний же зізнався, що щасливий, що вони з коханою зможуть нарешті залишитися одні без прицілів камер і будуть краще впізнавати один одного.
"Навіть не віриться, що все позаду. Я стою і посміхаюся, дивлюся на неї і все читаю на обличчі. Більше немає "здається", "а може", є відповідь в її очах. Потім на вустах. Потім звідусіль чуються захоплені вигуки, канонада шампанських залпів, але у вухах дзвін, серце б'ється, а очі застеляє пелена. Що, все? Як все? Не може бути ... точно все? У цей момент в душі трепет і легкість. Нарешті ми одні, я беру її за руку і відводжу туди, де будемо тільки ми удвох, будемо починати нову главу - пізнавати один одного в тиші", - написав обранець Огнєвіч.
Раніше ми писали про те, хто такий обранець Злати Огнєвіч Андрій Задворний і як пройшов фінал шоу "Холостячка 2", де співачка зробила свій вибір.
До слова, вислухавши слова "холостячки" про подяку за те, що він розкрився, але отримавши відмову, другий претендент на її серце Дмитро Шевченко навіть не зміг з артисткою попрощатися - він пішов просто без слів.