ru ua
Сб, 04 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Відчуваю любов кожною клітинкою": переможець "Холостячки 2" і Огнєвіч висловилися про фінал шоу

Новость на русском →
Субота 04 грудня 2021 11:17
"Відчуваю любов кожною клітинкою": переможець "Холостячки 2" і Огнєвіч висловилися про фінал шоу Злата Огнєвіч і Андрій Задворний (фото: instagram.com/holostyakstb)
Автор: Марина Настевич

У п'ятницю, 3 грудня відбувся фінальний 12-й епізод романтичного шоу "Холостячка 2", в якому головна героїня Злата Огнєвіч зробила свій вибір і оголосила переможця. Співачка сказала "Так" 31-річному Андрію Задворному.

На своїх сторінках в Instagram Злата і Андрій прокоментували фінал проекту та розповіли про свої почуття та емоції.

Огнєвіч опублікувала зворушливі кадри з крайнього випуску шоу, на яких вона постала в білій весільній сукні зі шлейфом, глибоким декольте і пікантним розрізом спереду.

На фото Задворний стоїть на одному коліні, роблячи пропозицію коханій - після чого вони зливаються в пристрасному поцілунку. Також щаслива пара зробила знімок з ведучим реаліті Григорієм Решетником.

&quot;Відчуваю любов кожною клітинкою&quot;: переможець &quot;Холостячки 2&quot; і Огнєвіч висловилися про фінал шоу&quot;Відчуваю любов кожною клітинкою&quot;: переможець &quot;Холостячки 2&quot; і Огнєвіч висловилися про фінал шоу

Артистка зізналася, що мріяла знайти на проекті справжнє кохання - і це сталося.

"Такий довгоочікуваний момент для мене! Я щиро вірила, що зустріну справжню любов на проекті і ось вона зі мною трапилася! Я знову закриваю очі і розчиняюся в моменті, коли сказала Так Андрію і хочу з вами поділитися своїми почуттями!" - написала Злата.

Дівчина емоційно висловилася про свою любов і почуття.

"Я Люблю і готова кричати про це на весь світ, мій Всесвіт заграв новими фарбами, я відчуваю любов кожною своєю клітинкою! Вона проникає крізь шкіру, як мільйони галактик, дивиться в очі коханому чоловікові і шепоче Вірю... " - поділилася співачка.

&quot;Відчуваю любов кожною клітинкою&quot;: переможець &quot;Холостячки 2&quot; і Огнєвіч висловилися про фінал шоу

Злата Огнєвіч відповіла взаємністю Андрію Задворному і прийняла його пропозицію (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Задворний же зізнався, що щасливий, що вони з коханою зможуть нарешті залишитися одні без прицілів камер і будуть краще впізнавати один одного.

"Навіть не віриться, що все позаду. Я стою і посміхаюся, дивлюся на неї і все читаю на обличчі. Більше немає "здається", "а може", є відповідь в її очах. Потім на вустах. Потім звідусіль чуються захоплені вигуки, канонада шампанських залпів, але у вухах дзвін, серце б'ється, а очі застеляє пелена. Що, все? Як все? Не може бути ... точно все? У цей момент в душі трепет і легкість. Нарешті ми одні, я беру її за руку і відводжу туди, де будемо тільки ми удвох, будемо починати нову главу - пізнавати один одного в тиші", - написав обранець Огнєвіч.

Раніше ми писали про те, хто такий обранець Злати Огнєвіч Андрій Задворний і як пройшов фінал шоу "Холостячка 2", де співачка зробила свій вибір.

До слова, вислухавши слова "холостячки" про подяку за те, що він розкрився, але отримавши відмову, другий претендент на її серце Дмитро Шевченко навіть не зміг з артисткою попрощатися - він пішов просто без слів.

Читайте LITE в Google News
Злата Огнєвіч Холостячка
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Ханука 2021: експерт розповіла, навіщо насправді запалювати свічки
Ханука 2021: експерт розповіла, навіщо насправді запалювати свічки