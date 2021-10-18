Остапчук розповів, після чого відмивався кілька днів

Зокрема Остапчук зізнається, що найскладнішим образом у першому сезоні стала Донна Роза з фільму "Здрастуйте, я ваша тітка", для якого ведучому накладали спеціальний пластичний грим.

"Це дуже копітка робота, яка займає близько 4-5 годин. Грубо кажучи, тобі приклеюють на обличчя силіконову форму, яку попередньо випікають. У такому вигляді під софітами перебувати жахливо жарко, шкіра пітніє, це все починає з'їжджати, сповзати і скочуватися. Але найскладніше - все це потім відмити. У підсумку ця справа розтягується на кілька днів", - поділився секретами створення своїх образів ведучий.

Володимир Остапчук у образі Донни Рози (фото: прес-служба каналу "Україна")

Незважаючи на труднощі, Володимир обожнює ці перевтілення і знає, як вони веселять глядачів.

Уже кілька місяців він живе в режимі нон-стоп, поєднуючи зйомки нового сезону шоу "Маска", створення власного фільму і будівництво дому під Києвом. Як йому вдається все це поєднувати?

"Ніяк", - відверто зізнається Остапчук.

"Ви б бачили мої графіки! Дружина телефонує моєму помічникові, щоб дізнатися, коли у мене буде вільний день. Все горить, але я вже давно звик жити в такому ритмі. Це такий кураж, який сильно заряджає і мотивує робити ще більше", - додав шоумен.

Володимир Остапчук (фото: прес-служба каналу "Україна")