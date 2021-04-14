Остапчук вперше набив тату: зізнався в любові найпопулярнішому ТБ-шоу

"Я зізнався в любові гіпершоу оригінальним чином - набив собі тату. Прямо на грудях - ось така любов до нашого феєричного шоу! Це перше в моєму житті татуювання, і з'явилося воно саме завдяки цьому проєкту. "Маска", я тебе люблю!" - прокоментував Остапчук.

Остапчук зробив тату (кадр з відео)

Чи залишиться назавжди це татуювання на тілі ведучого, глядачі дізнаються вже у другому сезоні гіпершоу.

Остапчук зробив тату на честь "Маски" (кадр з відео)

До речі, перший сезон "Маски" вже увійшов в історію, ставши кращою і найбільш рейтинговою розважальною програмою з початку року на українському ТБ - охоплення всіх випусків шоу в ефірі каналу "Україна" перевищило 14 млн глядачів.

"Маска" стала найуспішнішим ТБ-шоу

Додамо, що Україна стала 30-ю країною, яка адаптувала всесвітньо відомий формат The Masked Singer. Творча команда шоу внесла в українську адаптацію багато унікальних рішень, яких ще не бачила жодна країна.

Українська "Маска" складалася з рекордних 12 епізодів, для яких були створені 22 унікальних костюми, дизайн жодного з яких не повторювався з костюмами жодної іншої країни. Зокрема, з'явилися унікальні українські персонажі - Буряк, Мольфар, Коза і Крапанка. Для української адаптації була розроблена абсолютно нова, інноваційна сцена з неймовірними масками-екранами та 3D-ефектами.

Крім того, вперше ведучий шоу змінював свій образ в кожному епізоді, завдяки чому глядачі побачили Остапчука в різних іпостасях - від Термінатора до принцеси Ельзи.

Володимир Остапчук в різних образах на "Масці" (фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah)