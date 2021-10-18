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Пальці до колін: спливли деталі про нового учасника шоу "Маска"

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Понеділок 18 жовтня 2021 21:00
Пальці до колін: спливли деталі про нового учасника шоу "Маска" 2 сезон шоу "Маска" стартує 23 жовтня (кадр з відео)
Автор: Lite

23 жовтня о 21: 00 канал "Україна" покаже прем'єрний випуск другого сезону грандіозного шоу "Маска".

А тим часом організатори продовжують знайомити глядачів з новими героями, які вже зовсім скоро підкорять українців і стануть головними темами для обговорень - хто ж знаходиться під загадковою маскою.

Сьогодні художниця по костюмах шоу-детектива Леся Патока знайомить глядачів з ліричним одинаком Мухомором.

Що відомо про Мухомора

Над костюмом загадкового одинака мухомора майстри працювали досить довго. А все заради того, щоб втілити нову цікаву ідею - намальований герой з коміксів.

"Наш Мухомор виглядає як намальований - створений так, що всі риси та контури виділені чорною жирною лінією, наче наведені маркером. Цього ефекту ми досягли завдяки обшивці величезною кількістю стрічок різної товщини. Якщо порахувати, то витратили на це більше 60 метрів матеріалу. А ще можу сказати, що це найбільш текстурний герой, тому що, створюючи маску, ми використали просто неймовірну кількість різноманітних матеріалів, близько 12 видів текстур: плюш, штучне хутро, шовк, тафта тощо", - коментує Леся.

Пальці до колін: спливли деталі про нового учасника шоу &quot;Маска&quot;

Ось так виглядає Мухомор з шоу "Маска" (прес-служба каналу "Україна")

Однак прикрасив костюм не тільки вдалий мікс тканин. Для об'ємності і яскравості художниця по костюмах вирішила зробити Мухомору "ефект бородавок", а для цього вони з майстрами підібрали 10 видів перлів різних розмірів і прикрасили ними костюм.

Але і на цьому дизайнер не зупинилася і вирішила подарувати герою одну унікальність.

"Це єдиний герой, який має групу підтримки на сцені - це його діти, які "ростуть" у нього на жабо", - поділилася художниця по костюмах шоу.

Крім того, вона розповіла про вражаючі габарити нового героя.

За словами Лесі, зріст мухомора досягає 2,4 метра, а ще учасник має найдовші руки на проекті - пальці доходять до рівня колін.

Раніше ведучий "Маски" Володимир Остапчук розповів, після чого відмивався кілька днів.

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