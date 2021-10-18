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Пальцы до колен: всплыли детали о новом участнике шоу "Маска"

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Понедельник 18 октября 2021 21:00
Пальцы до колен: всплыли детали о новом участнике шоу "Маска" 2 сезон шоу "Маска" стартует 23 октября (кадр из видео)
Автор: Lite

23 октября в 21:00 канал "Украина" покажет премьерный выпуск второго сезона грандиозного шоу "Маска".

А тем временем организаторы продолжают знакомить зрителей с новыми героями, которые уже совсем скоро покорят украинцев и станут главными темами для обсуждений - кто же находится под загадочной маской.

Сегодня художница по костюмам шоу-детектива Леся Патока знакомит зрителей с лирическим одиночкой Мухомором.

Что известно про Мухомора

Над костюмом загадочного одиночки Мухомора мастера работали достаточно долго. А все ради того, чтобы воплотить новую интереснейшую идею - нарисованный герой из комиксов.

"Наш Мухомор выглядит как нарисованный - создан так, что все черты и контуры выделены черной жирной линией, как будто прочерчены маркером. Этого эффекта мы достигли благодаря обшивке огромным количеством лент различной толщины. Если посчитать, то потратили на это более 60 метров материала. А еще могу сказать, что это наиболее текстурный герой, потому что, создавая маску, мы использовали просто невероятное количество разнообразных материалов, около 12 видов текстур: плюш, искусственный мех, шелк, тафта и другие", - комментирует Леся.

Пальцы до колен: всплыли детали о новом участнике шоу &quot;Маска&quot;

Вот так выглядит Мухомор из шоу "Маска" (пресс-служба канала "Украина")

Однако украсил костюм не только удачный микс тканей. Для объемности и яркости художница по костюмам решила сделать Мухомору "эффект бородавок", а для этого они с мастерами подобрали 10 видов жемчуга разных размеров и украсили ими костюм.

Но и на этом дизайнер не остановилась и решила подарить герою одну уникальность.

"Это единственный герой, который имеет группу поддержки на сцене - это его дети, которые "растут" у него на жабо", - поделилась художница по костюмам шоу.

Кроме того, она рассказала о впечатляющих габаритах нового героя.

По словам Леси, рост Мухомора достигает 2,4 метра, а еще участник имеет самые длинные руки на проекте - пальцы доходят до уровня колен.

Ранее ведущий "Маски" Владимир Остапчук рассказал, после чего отмывался несколько дней.

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