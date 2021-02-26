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Підкорила колишнього главу Офісу президента: в Холостяку 11 візьме участь екс-дружина Богдана

Новость на русском → П'ятниця 26 лютого 2021 07:44
Підкорила колишнього главу Офісу президента: в Холостяку 11 візьме участь екс-дружина Богдана У шоу "Холостяк 11" візьме участь колишня дружина Андрія Богдана (фото: прес-служба СТБ)
Автор: Роман Мирончук

В новому 11 сезоні шоу "Холостяк" візьме участь Анна Богдан, яка є колишньою дружиною екс-голови Офісу президента Андрія Богдана. Дівчина побореться за серце Михайла Заливако.

Про це повідомляє телеканал СТБ.

Дівчина зізналася, що Андрій Богдан зробив їй пропозицію через три місяці після знайомства, і вона відповіла "так".

У шоу "Холостяк 11" візьме участь колишня дружина Андрія Богдана (відео: YouTube)

"Холостяк 11" стартує на телеканалі СТБ вже 5 березня. В цьому році головним героєм проєкту став 31-річний харківський бізнесмен Михайло Заливако.

Нагадаємо, Заливако зізнався, що на проект "Холостяк 11" вирішив піти, щоб знайти справжню любов. При цьому він абсолютно впевнений, що зможе знайти ту саму дівчину, яка стане для нього близькою людиною.

Чоловік зазначив, що попри успішний бізнес, в його житті не вистачає справжньої любові.

Говорячи про нового "Холостяка" варто зазначити, що він займається не лише бізнесом, а ще любить спорт. Це відразу видно по спортивній фігурі українця.

Він часто ходить в зал, любить займатися екстримом і проводити час в горах. У 2019 році він здійснив сходження на Ельбрус по маршруту першопрохідців.

Раніше Михайло Заливако розповів про своє життя, і про те, які дівчата йому подобаються. Приміром, йому дуже не подобається, коли дівчата сваряться матом.

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