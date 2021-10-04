У популярному ТБ-шоу "оживлять" малюнок маленького киянина: що це буде (фото)

"Я просто в захваті від такої ідеї! І хоча ми перемалювали малюнок на ескіз, створюємо нашу Пальчику, зберігаючи всі пропорції і деталі автора. Наприклад, на початковому ескізі одна рука маски тонша, а інша - ширша, саме так це і буде виглядати", - розповіла Патока.

Створив унікальний персонаж справжній шанувальник шоу-детектива, 8-річний Єлисей Маркішев із Києва.

"У пост-шоу "Маска" я почув, як Володимир Остапчук запропонував всім надіслати свої ескізи. Сказав дорослим: "Малюйте разом з дітьми. Ми запускаємо кастинг". І ось ми відправили малюнки, і виграв мій костюм Пальчики. Мені навіть прислали повідомлення про те, що мої костюми найяскравіші. Правда, взяли тільки Пальчику - вона краще за всіх підійшла для шоу. Мені дуже сподобалося втілення мого малюнка - всі-всі деталі!" - каже Єлисей.

Ось так виглядає незвичний персонаж 2 сезону "Маски" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Хлопець зізнається - творці шоу повністю передали його задумку, а ось ім'я маски трохи переплутали - Остапчук прочитав його, зробивши наголос на передостанній склад замість першого, але так костюм став ще більш цікавішим.