В популярном ТВ-шоу "оживят" рисунок маленького киевлянина: что это будет (фото)

2 сезон шоу "Маска" на канале "Украина" стартует уже 23 октября . Зрителей ждет 20 совершенно новых героев, которые "сделают все возможное, чтобы их лица как можно дольше остались нерассекреченными".

"Я просто в восторге от такой идеи! И хотя мы перерисовали рисунок на эскиз, создаем нашу Пальчику, сохраняя все пропорции и детали автора. Например, на начальном эскизе одна рука маски тоньше, а другая - шире, именно так это и будет выглядеть", - рассказала Патока.

Создал уникальный персонаж настоящий поклонник шоу-детектива, 8-летний Елисей Маркишев из Киева.

"В пост-шоу "Маска" я услышал, как Владимир Остапчук предложил всем прислать свои эскизы. Сказал взрослым: "Рисуйте вместе с детьми. Мы запускаем кастинг". И вот мы отправили рисунки, и выиграл мой костюм Пальчики. Мне даже прислали сообщение о том, что мои костюмы самые яркие. Правда, взяли только Пальчику - она лучше всех подошла для шоу. Мне очень понравилось воплощение моего рисунка - все-все детали!" - говорит Елисей.

Вот так выглядит необычный персонаж 2 сезона "Маски" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Парень признается - создатели шоу полностью передали его задумку, а вот имя маски немного перепутали - Остапчук прочитал его, сделав ударение на предпоследний слог вместо первого, но так костюм стал еще более интересным.