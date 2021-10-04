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В популярном ТВ-шоу "оживят" рисунок маленького киевлянина: что это будет (фото)

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Понедельник 04 октября 2021 19:47
В популярном ТВ-шоу "оживят" рисунок маленького киевлянина: что это будет (фото) Вот так выглядит необычный персонаж 2 сезона "Маски" (фото: пресс-служба канала "Украина")
Автор: Lite

2 сезон шоу "Маска" на канале "Украина" стартует уже 23 октября. Зрителей ждет 20 совершенно новых героев, которые "сделают все возможное, чтобы их лица как можно дольше остались нерассекреченными".

Художница по костюмам проекта Леся Патока за кулисами съемок рассказала об одном необычном персонаже, эскиз которого создал ребенок.

"Я просто в восторге от такой идеи! И хотя мы перерисовали рисунок на эскиз, создаем нашу Пальчику, сохраняя все пропорции и детали автора. Например, на начальном эскизе одна рука маски тоньше, а другая - шире, именно так это и будет выглядеть", - рассказала Патока.

Создал уникальный персонаж настоящий поклонник шоу-детектива, 8-летний Елисей Маркишев из Киева.

"В пост-шоу "Маска" я услышал, как Владимир Остапчук предложил всем прислать свои эскизы. Сказал взрослым: "Рисуйте вместе с детьми. Мы запускаем кастинг". И вот мы отправили рисунки, и выиграл мой костюм Пальчики. Мне даже прислали сообщение о том, что мои костюмы самые яркие. Правда, взяли только Пальчику - она лучше всех подошла для шоу. Мне очень понравилось воплощение моего рисунка - все-все детали!" - говорит Елисей.

В популярном ТВ-шоу &quot;оживят&quot; рисунок маленького киевлянина: что это будет (фото)

Вот так выглядит необычный персонаж 2 сезона "Маски" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Парень признается - создатели шоу полностью передали его задумку, а вот имя маски немного перепутали - Остапчук прочитал его, сделав ударение на предпоследний слог вместо первого, но так костюм стал еще более интересным.

Напомним, недавно судья "Маски" Оля Полякова в образе сексуального зайчика "засветилась" на видео.

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