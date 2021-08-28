Розсекречені імена зіркових детективів другого сезону гіпершоу "Маска"

На каналі "Україна" розкрили нові подробиці другого сезону шоу "Маска" , одного з найпопулярніших і найзагадковіших у світі. Тепер стали відомі зоряні детективи, яким доведеться відгадувати, хто ж зі знаменитостей на сцені ховається в химерних вражаючих костюмах.

Як знамениті артисти готуються до нового сезону "Маски" і що очікують від проекту - читайте в матеріалі нижче.

З цими зірковими аналітиками мільйони глядачів в першому сезоні протягом 12 тижнів вправлялися в розгадуванні "головоломок", намагаючись розсекретити особи учасників шоу, майстерно замаскованих в костюмах. Тепер популярні співаки і співачки будуть знову збиратися разом, щоб вирахувати чергових "ряджених".

"Знаю, що шанувальники шоу "Маска" з нетерпінням чекали повернення улюбленого проекту, і я рада оголосити глядачам про нашу зустріч в новому сезоні вже зовсім скоро", - зазначила Настя Каменських.

Настя Каменських (фото: прес-служба каналу "Україна")

NK зізналася, що не може дочекатися ефірів, щоб поділитися враженнями з шанувальниками від побачених яскравих костюмів і нових героїв.

"Думаю, що цього разу нас намагатимуться заплутати ще більше. Тому буду змінювати стратегію та тактики, аби звертати увагу на ще більше деталей і підказок", - заінтригувала артистка.

Олег Винник, який на власному досвіді дізнався в першому сезоні, як виступати на шоу "Маска" в костюмі, розповів, що із задоволенням повернеться в загадкову містичну атмосферу гіпершоу "в очікуванні нових бомбастичних персонажів і голосів, несподіваних моментів, яскравих перевтілень".

Олег Винник (фото: прес-служба каналу "Україна")

"А головне - в передчутті емоцій, які отримуєш на знімальному майданчику. Відчуваю, що це буде вражаючий сезон! Звичайно ж, найцікавіше, хто стане переможцем, адже йому дістанеться найбільше - пройти дистанцію до кінця" - висловився співак.

Чи зможе DZIDZIO і цього разу відгадати кількох своїх колег, які ховалися під масками, і впоратися з загадками нових героїв, можна буде дізнатися вже скоро.

Михайло Хома DZIDZIO (фото: прес-служба каналу "Україна")

"Я з нетерпінням чекав повернення гіпершоу "Маска" і дуже радий знову стати зірковим детективом! Знаю, як команда шоу вміє дивувати, тому у мене великі надії, що цей сезон буде ще яскравішим, ще несподіванішим і ще складнішим, що означає - максимально цікавим для детективів і глядачів! Ми знову зберемося разом, щоб зіграти в цікаву гру!"- поділився очікуваннями Михайло Хома.

Оля Полякова, своєю чергою, вважає "Маску" не просто шоу, а також захоплюючою грою з неймовірною атмосферою.

Оля Полякова (фото: прес-служба каналу "Україна")

"І я не можу собі відмовити в задоволенні взяти участь в цьому красивому, масштабному, цікавому проекті, де я відчуваю себе щасливою і мені так добре! Я отримала масу задоволення в першому сезоні і хочу отримувати його в другому! Отримувати й ділитися з глядачем!"- зазначила Королева ночі.

Нагадаємо, у другому сезоні шоу "Маска" братиме участь двадцятка абсолютно нових героїв, і одним з них став таємничий персонаж Скандал.

Ведучим проекту залишиться Володимир Остапчук.