Ротару і Зібров стали суддями грандіозного талант-шоу
21 серпня о 21:00 канал "Україна" покаже 1 випуск вокального шоу "Співають всі!" за всесвітньо відомим форматом All Together Now.
У "сотню" зіркових суддів, капітаном якої є популярна співачка Наталія Могилевська, увійшли Павло Зібров, Тоня Матвієнко, Віктор Бронюк, Наталія Фаліон, Дмитро Каднай, Ауріка Ротару, Євген Хмара і Олена Геребенюк, розповіли у прес-службі каналу "Україна".
Судді шоу "Співають всі!"
Капітан "сотні" зіркових експертів масштабного талант-шоу "Співають всі!", співачка Наталія Могилевська, впевнена - це шоу підкорить серця глядачів, адже в ньому зберуться кілька поколінь, яких об'єднає єдина мета - нова музика і відкриття талантів.
"У нас трапляються суперечки щодо всього: зовнішнього вигляду, кольору шкарпеток, зачіски, слів, які були сказані... Ми розуміємо, що всі музичні фестивалі були вигадані для обміну культурами, звичками, манерами, напрацьованими крутими досягненнями. І ось це відбувається тут. Люди знайомляться і обмінюються енергією. Так і створюються колаборації. Сьогодні вже разів 5 почула: "Наталочко, а давай заспіваємо дуетом". Заради цього це, розумієте?" - каже вона.
Насолоджується спілкуванням зі своїми зірковими колегами і соліст гурту KADNAY Дмитро Каднай. Артист зізнається - атмосфера шоу з першого дня підкорила його, адже тут є все: яскраві декорації, люди, за якими він встиг скучити за період карантину, і талановиті учасники.
Співачка Тоня Матвієнко, не роздумуючи, погодилась взяти участь у шоу "Співають всі!" А потім дізналася, що компанію їй складуть мама і чоловік.
"Ми три окремих артиста і навіть не одразу дізналися про те, що побачимося на проєкті! Я, наприклад, до кінця не знала, що мама буде тут. Але раніше я їй показувала різні версії цього шоу і їй сподобалось. Я з нею поділилася, що мені страшно оцінювати людей, і мабуть, я так робити не буду. Мама ж сказала: "Так робити некоректно і некрасиво. Краще тільки хороше говорити і радіти", - поділилася Тоня.
Народна артистка України Ауріка Ротару теж з великою зацікавленістю долучилась до зіркової "сотні". Співачка обіцяє допомагати і підтримувати таланти, які підкорять її глибиною і душевністю виконання композицій.
А ось Павло Зібров буде шукати великі таланти і навіть продумав критерії, за якими оцінить кожного учасника.
"Навіть не думайте, що я буду постійно натискати на кнопку! З чого б це?! Ми все-таки представники старої школи, а це значить, що насамперед шукатимемо голос, талант, мелодійність, почуття ритму і харизму. Але всього цього може і не бути, головне - харизма, побачу юнака чи дівчину і просто не зможу не натиснути на кнопку - таке теж можливо", - розповів народний артист України.
Оперна співачка, солістка Київської опери Олена Геребенюк сподівається знайти на шоу "Співають всі!" артистів з хорошими вокальними даними. Але зазначає - голоси можуть бути різними, тому буде оцінювати конкурсантів комплексно. А основними факторами будуть: харизма, професіоналізм, зовнішній вигляд і акторська майстерність.
А ось солістка ансамблю "Лісапетний батальйон" Наталія Фаліон зізнається - їй нелегко судити талановитих виконавців.
"Моє завдання - не просто оцінити, а зробити це правильно. Щоб народився ще один харизматичний співак. А ще це справжній адреналін! Особисто для мене. Ви знаєте, так багато різних осіб. І час від часу хочеться у такій компанії просто відвести душу", - додає вона.
Солідарний із зірковою колегою і лідер гурту "ТіК" Віктор Бронюк. Музикант не вперше перебуває в суддівському кріслі і зізнається - це амплуа йому не до душі.
"Чесно скажу, судити - це трошки не моє. Тим більше, коли мова йде про творчість - важко знайти критерії правильного оцінювання. Але мене рятує те, що тут ціла "сотня" експертів, тому від мого голосу мало що зміниться. Я ж намагатимусь бути розсудливим і чесним", - каже Віктор.
Відомий піаніст і композитор Євген Хмара зазначив, що зіркова "сотня" експертів - це справжня команда професіоналів, кожен з яких має свій професійний погляд і суб'єктивну думку. Але все ж є одна річ, якою їх можуть підкорити учасники - енергія і музична віддача.
У кожному випуску до "сотні" експертів масштабного талант-шоу "Співають всі!" долучаться зіркові гості, імена яких стануть відомі зовсім скоро.
Додамо, що ведучим грандіозного проєкту "Співають всі!" стане популярний шоумен, зірка гіпершоу "Маска" Володимир Остапчук.
Нагадаємо, нещодавно популярний блогер заінтригував заявою про Настю Приходько.