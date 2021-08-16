Ротару и Зибров стали судьями грандиозного талант-шоу

Судьи шоу "Співають всі!"

Капитан "сотни" звездных экспертов масштабного талант-шоу "Співають всі!", певица Наталья Могилевская, уверена - это шоу покорит сердца зрителей, ведь в нем соберутся несколько поколений, которых объединит единая цель - новая музыка и открытие талантов.

"У нас случаются споры относительно всего: внешнего вида, цвета носков, прически, слов, которые были сказаны... Мы понимаем, что все музыкальные фестивали были придуманы для обмена культурами, привычками, манерами, наработанными крутыми достижениями. И вот это происходит здесь. Люди знакомятся и обмениваются энергией. Так и создаются коллаборации. Сегодня уже раз 5 услышала: "Наташенька, а давай споем дуэтом". Ради этого это, понимаете?"- говорит она.

Наслаждается общением со своими звездными коллегами и солист группы KADNAY Дмитрий Каднай. Артист признается - атмосфера шоу с первого дня покорила его, ведь здесь присутствует все: яркие декорации, люди, по которым он успел соскучиться за период карантина, и талантливые участники.

Певица Тоня Матвиенко, не раздумывая, согласилась принять участие в шоу. А потом узнала, что компанию ей составят мама и муж.

"Мы 3 отдельных артиста и даже не сразу узнали о том, что увидимся на проекте! Я, например, до конца не знала, что мама будет здесь. Но раньше я ей показывала разные версии этого шоу и ей понравилось. Я с ней поделилась, что мне страшно оценивать людей, и видимо я так делать не буду. Мама же сказала: "Так делать некорректно и некрасиво. Лучше только хорошее говорить и радоваться", - поделилась Тоня.

Народная артистка Украины Аурика Ротару тоже с большим интересом присоединилась к звездной "сотне". Певица обещает помогать и поддерживать начинающие таланты, которые покорят ее глубиной и душевностью исполнения композиций.

А вот Павел Зибров будет искать большие таланты и даже продумал критерии, по которым оценит каждого участника.

"Даже не думайте, что я буду постоянно нажимать на кнопку! С чего бы это?! Мы все-же представители старой школы, а это значит, что прежде будем искать голос, талант, мелодичность, чувство ритма и харизму. Но всего может и не быть, главное - харизма, увижу юношу или девушку и просто не смогу не нажать на кнопку - такое тоже возможно", - рассказал народный артист Украины.

Оперная певица, солистка Киевской опери Алена Геребенюк надеется найти на шоу "Співають всі!" артистов с хорошими вокальными данными. Но отмечает - голоса могут быть разными, поэтому будет оценивать конкурсантов комплексно. А основными факторами будут: харизма, профессионализм, внешний вид и актерское мастерство.

А вот солистка ансамбля "Лисапетный батальон" Наталья Фалион признается - ей нелегко судить талантливых исполнителей.

"Моя задача - не просто оценить, а сделать это правильно. Чтобы родился еще один харизматичный певец. А еще это настоящий адреналин! Лично для меня. Вы знаете, так много разных лиц. И время от времени хочется в такой компании просто отвести душу", - добавляет она.

Солидарен со звездной коллегой и лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк. Музыкант не впервые находится в судейском кресле и признается - это амплуа ему не по душе.

"Честно скажу, судить - это немножко не мое. Тем более, когда речь идет о творчестве - трудно найти критерии правильного оценивания. Но меня спасает то, что здесь целая "сотня" экспертов, поэтому от моего голоса мало что изменится. Я же постараюсь быть благоразумным и честным", - говорит Виктор.

Известный пианист и композитор Евгений Хмара отметил, что звездная "сотня" экспертов - это настоящая команда профессионалов, каждый из которых имеет свой профессиональный взгляд и субъективное мнение. Но все же есть одна вещь, которой их могут покорить участники - энергия и музыкальная отдача.

В каждом выпуске до "сотни" экспертов масштабного талант-шоу присоединятся звездные гости, имена которых станут известны совсем скоро.