Ротару і Зібров стали суддями грандіозного талант-шоу

Судді шоу "Співають всі!"

Капітан "сотні" зіркових експертів масштабного талант-шоу "Співають всі!", співачка Наталія Могилевська, впевнена - це шоу підкорить серця глядачів, адже в ньому зберуться кілька поколінь, яких об'єднає єдина мета - нова музика і відкриття талантів.

"У нас трапляються суперечки щодо всього: зовнішнього вигляду, кольору шкарпеток, зачіски, слів, які були сказані... Ми розуміємо, що всі музичні фестивалі були вигадані для обміну культурами, звичками, манерами, напрацьованими крутими досягненнями. І ось це відбувається тут. Люди знайомляться і обмінюються енергією. Так і створюються колаборації. Сьогодні вже разів 5 почула: "Наталочко, а давай заспіваємо дуетом". Заради цього це, розумієте?" - каже вона.

Насолоджується спілкуванням зі своїми зірковими колегами і соліст гурту KADNAY Дмитро Каднай. Артист зізнається - атмосфера шоу з першого дня підкорила його, адже тут є все: яскраві декорації, люди, за якими він встиг скучити за період карантину, і талановиті учасники.

Співачка Тоня Матвієнко, не роздумуючи, погодилась взяти участь у шоу "Співають всі!" А потім дізналася, що компанію їй складуть мама і чоловік.

"Ми три окремих артиста і навіть не одразу дізналися про те, що побачимося на проєкті! Я, наприклад, до кінця не знала, що мама буде тут. Але раніше я їй показувала різні версії цього шоу і їй сподобалось. Я з нею поділилася, що мені страшно оцінювати людей, і мабуть, я так робити не буду. Мама ж сказала: "Так робити некоректно і некрасиво. Краще тільки хороше говорити і радіти", - поділилася Тоня.

Народна артистка України Ауріка Ротару теж з великою зацікавленістю долучилась до зіркової "сотні". Співачка обіцяє допомагати і підтримувати таланти, які підкорять її глибиною і душевністю виконання композицій.

А ось Павло Зібров буде шукати великі таланти і навіть продумав критерії, за якими оцінить кожного учасника.

"Навіть не думайте, що я буду постійно натискати на кнопку! З чого б це?! Ми все-таки представники старої школи, а це значить, що насамперед шукатимемо голос, талант, мелодійність, почуття ритму і харизму. Але всього цього може і не бути, головне - харизма, побачу юнака чи дівчину і просто не зможу не натиснути на кнопку - таке теж можливо", - розповів народний артист України.

Оперна співачка, солістка Київської опери Олена Геребенюк сподівається знайти на шоу "Співають всі!" артистів з хорошими вокальними даними. Але зазначає - голоси можуть бути різними, тому буде оцінювати конкурсантів комплексно. А основними факторами будуть: харизма, професіоналізм, зовнішній вигляд і акторська майстерність.

А ось солістка ансамблю "Лісапетний батальйон" Наталія Фаліон зізнається - їй нелегко судити талановитих виконавців.

"Моє завдання - не просто оцінити, а зробити це правильно. Щоб народився ще один харизматичний співак. А ще це справжній адреналін! Особисто для мене. Ви знаєте, так багато різних осіб. І час від часу хочеться у такій компанії просто відвести душу", - додає вона.

Солідарний із зірковою колегою і лідер гурту "ТіК" Віктор Бронюк. Музикант не вперше перебуває в суддівському кріслі і зізнається - це амплуа йому не до душі.

"Чесно скажу, судити - це трошки не моє. Тим більше, коли мова йде про творчість - важко знайти критерії правильного оцінювання. Але мене рятує те, що тут ціла "сотня" експертів, тому від мого голосу мало що зміниться. Я ж намагатимусь бути розсудливим і чесним", - каже Віктор.

Відомий піаніст і композитор Євген Хмара зазначив, що зіркова "сотня" експертів - це справжня команда професіоналів, кожен з яких має свій професійний погляд і суб'єктивну думку. Але все ж є одна річ, якою їх можуть підкорити учасники - енергія і музична віддача.

У кожному випуску до "сотні" експертів масштабного талант-шоу "Співають всі!" долучаться зіркові гості, імена яких стануть відомі зовсім скоро.