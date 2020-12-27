Найгарячіші українські чоловіки десятиліття: доля і фото всіх Холостяків

Незабаром на телеекранах країни у новому сезоні Холостяка серця українок буде підкорювати харківський бізнесмен Михайло Заливако. Чи найгарячіший він український холостяк? Ми вирішили розповісти, як склалися долі холостяків попередніх сезонів, а також показати фото найпалкіших українських чоловіків за минуле десятиліття.

Максим Чмерковський став першим учасником шоу "Холостяк" в Україні. У фіналі проєкту (а це, на хвилинку, у 2011 році) Максим обрав Олександру Шульгіну. Стосунки пари тривали менш як місяць. Потім Чмерковський переїхав у США, де одружився з австралійською танцівницею Петі Маргатройд. Зараз подружжя виховує маленького сина.

Максим Чмерковський на шоу Холостяк (фото: пресслужба шоу Холостяк)

Максим Чмерковський з родиною до 2020 року (фото: instagram.com/maksimc)

У 2012 українських дівчат підкорював справжній принц Френсіс Романов, запрошений з Британії. У фіналі герой реаліті обрав просту дівчину Олену з міста Запоріжжя, з якою потім одружився. Правда, через пів року вони все-таки розлучилися, а принц повернувся на батьківщину.

Френсіс Романів на шоу Холостяк 2 (фото: пресслужба шоу Холостяк)

Андрій Іскорнєв опинився третім і найбільш скандальним українським холостяком. Пластичний хірург і власник кількох клінік пластичної хірургії в Україні до останнього тримав інтригу. Від нього на проєкті завагітніла одна з учасниць, але вибрав в кінці він іншу дівчину. Остання з ним розлучилася після того, як дізналася про нещасний випадок: завагітніла Яна Станішевська втратила дитину. Згодом Іскорнєв вступив у відносини з ще однією з екс-учасниць проєкту.

Андрій Іскорнєв на шоу Холостяк 3 (фото: пресслужба шоу Холостяк)

Костянтин Євтушенко своє серце в четвертому сезоні шоу Холостяк віддав Ганні Селюковій, з якої був недовго. Після шоу Євтушенко зізнався, що під час зйомок зустрічався з українською спортсменкою Наталією Добринською, з якою незабаром одружився і яка йому народила сина.

Костянтин Євтушенко на шоу Холостяк 4 (фото: пресслужба шоу Холостяк)

Футболіст Сергій Мельник відразу запав в око всім учасницям, однак полюбив дівчину він, на ім'я Марина, з якою зустрічався протягом декількох місяців.

Сергій Мельник на шоу Холостяк 5 (фото: пресслужба шоу Холостяк)

Іраклі Макацарія став головним героєм шостого Холостяка, де у фіналі вибрав 22-річну студентку Олену Лесик. Пара була разом дев'ять місяців. За словами переможниці, вони розлучилися, оскільки Іраклі перестав нею цікавитися.

Іраклі Макацарія на шоу Холостяк 6 (фото: пресслужба шоу Холостяк)

Дмитро Черкасов у 7 Холостяку закохався в Ліду Немченко, яка згодом розбила серце 30-річного плавця. Попри нещасну любов, Дмитро все ж знайшов свою половинку. Обраницею шостого Холостяка стала таємнича блондинка. Пара вже одружилася і чекає первістка.

Дмитро Черкасов на шоу Холостяк 7 (фото: пресслужба шоу Холостяк)

У 8 сезоні серце загадкового співака Рождена Анусі "вкрала" 21-річна Іванна. Однак відразу після закінчення проєкту пара розірвала стосунки.

Рожден Анусі на шоу Холостяк 8 (фото: пресслужба шоу Холостяк)

Головним героєм 9 сезону "Холостяка" став сексуальний чоловік - 31-річний ведучий Микита Добринін. У фіналі проєкту він зупинив свій вибір на Дарині Квітковій, якій незабаром зробив пропозицію стати його дружиною.

Микита Добринін на шоу Холостяк 9 (фото:instagram.com/nikitadobrynin)

У 10 сезоні головним героєм шоу став 34-річний пілот, власник авіашколи Максим Михайлюк. Холостяк вже знайшов нову дівчину після розставання з переможницею проєкту Дашею Ульяновою.

Максим Михайлюк на шоу Холостяк 10 (фото: пресслужба шоу Холостяк)

У реаліті-шоу Холостяк-11 українки боротимуться за серце 31-річного бізнесмена з Харкова Михайла Заливако, який став новим героєм популярного романтичного проєкту.

Холостяк 11: Михайло Заливако став новим героєм реаліті (фото: пресслужба СТБ)

Раніше ми писали про те, як склалися стосунки Мішиної та Еллерта після проєкту "Холостячка".

Відзначимо також, що вибір Ксенії Мішиної викликав багато пересудів і хвилю хейта, на яку нещодавно відповів Олександр Еллерт, переможець шоу "Холостячка".