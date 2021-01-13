В мережі спливли фото учасниць нового сезону культового шоу "Від пацанки до панянки"

Деякі учениці шоу "Від пацанки до панянки", новий сезон якого стартує на Новому каналі навесні 2021 року, вже "засвітилися" на фото і відео.

Роль Школи леді на відео виконали дві локації - Національний музей літератури України і Національний театр опери і балету. Дівчата потрапляють у повну книг кімнату, в балетний зал і помпезний коридор.

Хоча реальна Школа леді, розташована в замку, цілком підходила для зйомок ролика, ніхто не хотів переривати навчання "пацанок". Тоді у них відбувалися активні зміни. Правда, деяким ученицям педагоги все ж дозволили "прогуляти".

Новий сезон шоу "Від пацанки до панянки" покажуть навесні

Як відомо, такі різні зовні і внутрішньо "пацанки" мають дещо спільне - залежності. Хтось залежить від звичок, хтось - від минулого, хтось - від наркотиків і соцмереж. Але всі вони хочуть одного - стати краще.

"На проект я прийшла не лише через залежності – про наркотики вже практично не думаю. Зрозуміла: якщо зараз не візьмуся за розум, мене чекає жахливе майбутнє. Я агресивна. Не б'юся фізично, але можу заштурхати словесно. Буду чесна, на проекті мені дуже і дуже складно", - зізнається нова "пацанка" Олена.

Учасниці нового сезону шоу "Від пацанки до панянки" (фото: прес-служба Нового каналу)

Директор Школи леді Тетяна Мокріді розповіла журналістам Нового каналу, що серед учениць є як інтелектуалки, так і ті, кому складно зв'язати кілька речень.

"Впевнена, що п'ятий сезон вразить глядачів історіями дівчат. І нам всім вдасться домогтися реальних змін", - додала вона.

Нагадаємо, раніше Елерт Рибак і Мішина прокоментували фінальні побачення в проекті "Холостячка".