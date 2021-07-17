Шоу "Маскарад" повертається: хто став новим ведучим і чим здивує другий сезон

Колеги по майданчику Володимир Рабчун і Стася Ровінська привітали свого колегу з новою роллю яскравим тортом.

Новим ведучим шоу "Маскарад" у другому сезоні став Тимур Мірошниченко (фото: instagram.com/maskarad_1plus1/)

Сам Мірошниченко зізнався, що сприймає шоу як справжнє свято, під час якого "не хочеться думати ні про що, крім як розгадувати, хто ховається під образами".

"Глядачів чекають яскраві постановки від зірок, прихованих за фантастичними костюмами. Шоу здивує навіть найвибагливішого глядача, і я з нетерпінням чекаю, коли "Маскарад" побачить вся країна", - додав новий ведучий.

Тимур Мірошниченко висловився про майбутній другий сезон проекту "Маскарад" (фото: instagram.com/maskarad_1plus1/)

У шоу "Маскарад", який є адаптацією румунського формату "Mysteries in the spotlight", дуже відомі українці будуть переодягатися в костюми фантастичних персонажів, і демонструватимуть різні приховані таланти: танці, вокал, акробатика, ілюзіонізм і багато іншого. А двом зірковим командам потрібно буде відгадати, хто із зірок шоу-бізнесу, спорту, гумору, кіно і телебачення ховається за неймовірними образами.

За правилами проекту, перемогу здобуде та зоряна команда, яка відгадає найбільшу кількість знаменитостей, прихованих за образами героїв, і заробить найбільшу кількість балів.

Потрібно сказати, що організатори поки зберігають в таємниці, хто увійде до зіркових команд... але точно відомо, що глядачів чекає оновлення в їх складі.

Глядачам готують низку сюрпризів у другому сезоні шоу "Маскарад" (фото: instagram.com/maskarad_1plus1/)

За право першими відкрити зірку, команди змагатимуться в конкурсі "Ліпсінк батл", а глядачі в залі за допомогою спеціального додатка в смартфоні вирішуватимуть, чия пародія була кращою.

За словами керівника Big Entertainment Shows Володимира Завадюка, другий сезон шоу "Маскарад" приготував безліч сюрпризів для глядачів.

"На сцені зірки відкриють дивовижний світ фантастичних героїв. Вони будуть не тільки співати, а й дивувати фокусами, небезпечними трюками, запальними танцями та іншими здібностями. Артисти ховатимуться за образами культових персонажів. Такими країна їх ще не бачила", - заінтригував він.

Режисери другого сезону "Маскарад": Наталія Лисенкова, Наталія Рівненська та Марія Григоращенко. Вони вже відомі по роботі над проектами "Танці з зірками", "Голос країни", "Ліпсінк батл" і номером для легендарної Pink на Brit Awards.