На шоу "Співають всі!" розгорівся скандал: "Оля, будь ласка, досить вже"

Так, на шоу кожен із зіркових експертів має свою тактику і сам повинен вирішувати, за кого з учасників хоче віддати свій голос. Однак Полякова, схоже, забула про правила проекту. І це не дуже сподобалося капітану "сотні".

"Хочу зробити офіційну заяву - Оля Полякова сьогодні тричі натиснула не тільки на свою, але і на мою кнопку. Комусь може здатися, що я сьогодні занадто лояльна - так, я тут заради того, щоб підтримувати всіх учасників, - але Оля, будь ласка, досить вже натискати на мою кнопку!" - сказала Могилевська.

Але не тільки Полякову зловили за цим заняттям. Тому в ситуацію змушений був втрутитися Ведучий проекту Володимир Остапчук, закликавши суддів зупинити "кнопкодавство" на стіні.

"Схоже, для багатьох це просто розвага. Я бачив, як деякі з вас, особливо BIG BOSS, жартома натискали на кнопки багатьох людей. У нас є чіткі правила - кожен голосує тільки за себе і кожен бал повинен бути зароблений окремим експертом", - зазначив Володимир.

І хоча BIG BOSS сказав, що таким чином тільки допомагав своїм колегам, оперна співачка Олена Гребенюк незадоволена тим, що він натиснув на її кнопку.

"Благими намірами вимощена дорога тільки в одне місце - в пекло!"- звернулася до нього артистка.

3 випуск шоу "Співають всі!" покажуть 11 вересня (фото: прес-служба каналу "Україна")