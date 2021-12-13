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Слава Камінська розкрила секрет, як не погладшати під час свят

Автор: Юлія Бойко

Як не набрати зайві кілограми під час новорічного застілля? Цим питанням задається багато хто перед святами.

Одним із способів того, як не додати у вазі під час новорічних святкувань і добре почуватися після, поділилася Слава Камінська за лаштунками шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна", який глядачі побачать 31 грудня о 20:00.

"Зазвичай після Нового року у всіх інтоксикація і ніхто не їсть. Так і скидаємо вагу, у мене теж буває. А щоб побороти похмілля, потрібно більше не пити. Якихось народних методів не знаю, хіба що святкувати і не зупинятися", - розповіла зірка.

Слава Камінська (фото: Instagram @babaslavka)

Також співачка розповіла, які атрибути створюють для неї особисто чарівну атмосферу свята.

Слава Камінська (фото: Instagram @babaslavka)

"Мандарини, "олів'є", "шуба", ялинка і морда в салаті. "Олів'є" готую за традиційним рецептом, огірок у мене обов'язково повинен бути солоним, а не свіжим. Додаю все, що є в холодильнику, як то кажуть: "Все корисно, що в рот полізло", - сміється Слава.

Слава Камінська (фото: Instagram @babaslavka)

Раніше Камінська спантеличила мережу архівним відео з випускного до пластики.

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Слава Камінська