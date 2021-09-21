Стала відома дата прем'єри 2 сезону шоу "Маска": унікальні фото зі зйомок

Коли вийде 1 випуск шоу "Маска"

Сьогодні стало відомо, що 1 випуск довгоочікуваного телепроєкту вийде на екрани вже зовсім скоро, а саме 23 жовтня о 21:00 на каналі "Україна".

Розгадуватимуть знаменитостей під масками зіркові детективи, улюбленці глядачів з першого сезону - Настя Каменських, Олег Винник, Оля Полякова, Андрій Данилко та DZIDZIO.



Як обирали нових зірок для шоу

Кастинг у шоу, кажуть організатори, був дуже ретельним і довгим.

"Вирішальним моментом у виборі зірки під маску стало вміння перевтілюватися, змінювати манеру спілкування, тембр голосу. Я з упевненістю можу сказати, що нашим детективам і нашим глядачам буде ой як не просто цього разу розсекретити учасників шоу!" - інтригують творці "Маски".

Учасник шоу "Маска" - Тигр (фото: прес-служба каналу "Україна")

На етапі голосових проб потенційним учасникам потрібно було виконати близько 30 пісень абсолютно різних жанрів, напрямів, до того ж на різних мовах - все заради того, щоб заплутати глядачів.

"Згідно з правилами шоу, у нас повинно бути близько 40 відсотків учасників - співаків і 60 відсотків - не співаків. Як ви думаєте, з ким складніше працювати? А ось і не вгадали! Невокалістів потрібно просто навчити співати, а зі співучими людьми нам необхідно знайти ту манеру виконання, при якій їхні тембри не були б впізнаваними. Звичайно, вони одразу хочуть продемонструвати всю міць своїх голосів, але в нас інше завдання - зробити так, щоб глядач їх не розсекретив. Ось тут і починається найцікавіше!" - говорить музичний продюсер проєкту Сергій Грачов.

Учасник шоу "Маска" - Робот (фото: прес-служба каналу "Україна")

Режисери "Маски" Костянтин Томільченко, Олександр Братковський, Ярослав Губський і Сергій Гуман теж привідкрили завісу створення видовищних номерів для другого сезону шоу.

"У нас будуть учасники, яким через об'ємні костюми дуже складно переміщатись на сцені, тому для них потрібен особливий підхід до драматургії - з вражаючим своїм масштабом балетом, оригінальними сценічними рішеннями. Є, наприклад, персонаж Скандал, постановки якого будуть такими ж скандальними, як і він сам. Або Робот, для якого ми створюємо дуже технологічні номери", - кажуть режисери і зізнаються, що в деяких постановках братимуть участь самі.

Персонаж 2 сезону - Скандал (фото: прес-служба каналу "Україна")

Що каже Володимир Остапчук про новий сезон "Маски"

Запальний ведучий шоу продемонструє нові яскраві образи і несподівані таланти. Їхні подробиці він поки не розкриває, але зізнається, що одним перевтіленням у другому сезоні довів одного із зіркових детективів до сліз.

А ще Остапчук закликає глядачів бути вкрай уважними до всього, що вони побачать і почують на сцені.

"У другому сезоні підказки, ребуси та натяки на особи масок можуть бути скрізь - у моїх словах, у костюмах учасників, у сюжетах перед виступами і навіть в номерах. При цьому я, як і 99 відсотків команди, що працює над шоу, як і раніше не знає, хто приховується під масками. Обіцяю - буде настільки інтригуюче, що ви не зможете відірватися від екрану!" - розповідає Володимир.

Володимир Остапчук - ведучий 2 сезону шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")