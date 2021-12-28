Стали відомі нові деталі "Новорічної Маски" (фото)

У ньому глядачів познайомлять з вісьмома новими зимовими героями, один із яких - запальна й енергійна Дзеркальна людина .

Щойно цей таємничий персонаж заявиться на святковій сцені, зірковий детектив Оля Полякова висуне свою версією.

"Раніше, коли до нас виходили нові маски, я завжди кричала, що там Іво Бобул. І зараз сказала б так само, але тут є проблемка - Іво Бобул цього вечора сидить з нами в залі. Тому в Дзеркальній людині сховався Михайло Михайлович Поплавський!" - вигукне Полякова в ефірі.

А ось чи правильна її здогадка - глядачі дізнаються вже цієї п’ятниці. Загадковий учасник запалить на сцені з піснею "Зима-холода" й досить незвично натякне на свою особу.

"Мої підказки знаходяться у викривленому світі задзеркалля. Будьте уважні - вмійте бачити у моєму світі особливий дар", - заінтригує Дзеркальна людина глядачів й продемонструє шість фото, на яких ми побачимо відображення дуже відомих людей у викривленому дзеркалі.

Серед них буде й знімок знаменитості, яка криється в цьому образі.

Став відомий новий герой шоу "Маска" (прес-служба каналу "Україна")