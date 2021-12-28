Стали известны новые детали "Новорічної Маски" (фото)

31 декабря в 20:00 зрители канала "Украина" будут встречать новый 2022 год в компании любимых артистов с грандиозным шоу "Новорічна Маска".

В нем зрителей познакомят с восемью новыми зимними героями, один из которых - зажигательный и энергичный Зеркальный человек .

Как только этот таинственный персонаж заявится на праздничной сцене, звездный детектив Оля Полякова выдвинет свою версию.

"Раньше, когда к нам выходили новые маски, я всегда кричала, что там Иво Бобул. И сейчас сказала бы так же, но здесь есть проблемка – Иво Бобул в этот вечер сидит с нами в зале. Поэтому в Зеркальном человеке спрятался Михаил Михайлович Поплавский!" - воскликнет Полякова в эфире.

А вот правильна ли ее догадка - зрители узнают уже в эту пятницу. Загадочный участник зажжет на сцене с песней "Зима-холода" и довольно необычно намекнет на свою личность.

"Мои подсказки находятся в искривленном мире зазеркалья. Будьте внимательны – умейте видеть в моем мире особый дар", - заинтригует Зеркальный человек зрителей и продемонстрирует шесть фото, на которых мы увидим отражение очень известных людей в искривленном зеркале.

Среди них будет и снимок знаменитости, которая кроется в этом образе.

Стал известен новый герой шоу "Маска" (пресс-служба канала "Украина")