Стали известны новые детали "Новорічної Маски" (фото)
31 декабря в 20:00 зрители канала "Украина" будут встречать новый 2022 год в компании любимых артистов с грандиозным шоу "Новорічна Маска".
В нем зрителей познакомят с восемью новыми зимними героями, один из которых - зажигательный и энергичный Зеркальный человек.
Как только этот таинственный персонаж заявится на праздничной сцене, звездный детектив Оля Полякова выдвинет свою версию.
"Раньше, когда к нам выходили новые маски, я всегда кричала, что там Иво Бобул. И сейчас сказала бы так же, но здесь есть проблемка – Иво Бобул в этот вечер сидит с нами в зале. Поэтому в Зеркальном человеке спрятался Михаил Михайлович Поплавский!" - воскликнет Полякова в эфире.
А вот правильна ли ее догадка - зрители узнают уже в эту пятницу. Загадочный участник зажжет на сцене с песней "Зима-холода" и довольно необычно намекнет на свою личность.
"Мои подсказки находятся в искривленном мире зазеркалья. Будьте внимательны – умейте видеть в моем мире особый дар", - заинтригует Зеркальный человек зрителей и продемонстрирует шесть фото, на которых мы увидим отражение очень известных людей в искривленном зеркале.
Среди них будет и снимок знаменитости, которая кроется в этом образе.
Стал известен новый герой шоу "Маска" (пресс-служба канала "Украина")
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