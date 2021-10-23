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Стало відомо, як пройде перший ефір другого сезону шоу "Маска"

Автор: Lite

У суботу, 23 жовтня, о 21:00 стартує другий сезон шоу "Маска" на каналі "Україна". Глядачі познайомляться із першою сімкою дивовижних учасників, які упродовж десяти тижнів веселитимуть, заплутуватимуть і вражатимуть своїми талантами.

Як пройде 1 випуск проєкту, хто братиме участь у ньому - читайте і дивіться у нашому матеріалі далі.

Хто буде виступати в 1 випуску 2 сезону "Маски"

Сьогодні на сцену вийдуть 7 неймовірних героїв:

  • високотехнологічний Робот
  • запальний Баян
  • бунтар Котик
  • чарівна Фея
  • іронічне Порося
  • сентиментальна Жирафа
  • сповнений протиріч Кажан.

Учасники 1 випуску 2 сезону шоу "Маска" 23 жовтня (фото: прес-служба каналу "Україна")

"Якщо в першому сезоні ми трохи насторожено втілювали свої ідеї в життя, то тепер пустимо в хід усі заборонені прийоми - важка артилерія буде! Ми отримуємо величезне задоволення, коли створюємо номери для "Маски", тому приготуйтеся сміятися, дивуватися, розчулюватися та, як і ми самі, відгадувати зірок під масками", - інтригують організатори шоу.

Ведучий шоу Володимир Остапчук теж приготував безліч перевтілень у новому сезоні.

"У мене буде 8 неповторних образів, один із них - жіночий. Це героїня одного дуже популярного фільму. Не скажу, якого саме, але знайти спеціальні танцювальні туфлі 43 розміру на підборах було непросто. Та нам все вдалося, бо "Маска" - це найкраще шоу планети. Ми вас точно здивуємо!" - переконує шоумен.

Раніше зірковий детектив шоу "Маска" Олег Винник розповів, як втратив рідну людину, бо не мав 50 тисяч на операцію.

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