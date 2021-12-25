Стало відомо, хто виграв 2 сезон шоу "Маска": яскраві фото і відео з суперфіналу

Так, за перемогу у шоу "Маска" на телеканалі "Україна" змагались романтичний одинак Мухомор, суперечливий Скандал і меланхолійна Жирафа. "Плямиста" модниця вже давно закохала в себе Dzidzio. Утім, зіркові детективи й гадки не мали, яка зірка замаскувалась у цьому костюмі.

Зазначається, що Жирафа вкотре продемонструвала надзвичайні метаморфози свого голосу, виконавши суперхіт Skyfall співачки Adele. Олег Винник сказав, що учасниця має дуже приємний тембр, на його думку, це може бути Dorofeeva.

"Вона так постійно міняє голос. Взагалі нічого незрозуміло!" – заявив Андрій Данилко.

Dzidzio після фантастичного виступу попрямував до учасниці на сцену, аби вручити їй розкішний букет червоних троянд. Також зірковий детектив навіть став на одне коліно перед фіналісткою і поцілував їй копито.

Фінал шоу "Маска"

Коли Жирафа врешті зняла маску, то шоковані були абсолютно всі – в образі Жирафи весь цей час крився співак Melovin.

"Ще трішки – і я б тут задихнувся! Я дивився перший сезон "Маски", його дивилась моя мама. Тому я не міг відмовити ані шоу, ані мамі. Але вона не знала, що я беру в ньому участь", – зізнався Melovin.

Melovin виграв в шоу "Маска"

Після цього розкриття зірковий детектив був у повному сум’ятті і спершу навіть не міг сказати й слова. А от Андрій Данилко радів, як дитина, що йому вдалося розпізнати в Жирафі хлопця.

Melovin виграв шоу в "Маска"

Друге місце в суперфіналі другого сезону гіпершоу "Маска" зайняла епатажна і непередбачувана Скандал. Учасниця вкотре здивувала глядачів неперевершеним виступом, проте за крок до перемоги змушена була відкрити обличчя.

Так, стало зрозуміло, що під яскравим образом весь цей час ховалась популярна співачка Оля Цибульська.

Непередбачувана Скандал зайняла друге місце

За крок до перемоги у фіналі розсекретили романтичного Мухомора. Цей надзвичайний учасник зумів розтопити серця усіх глядачок проєкту та навіть зіркового детектива Олю Полякову.

Однак, це не допомогло йому стати тріумфатором проєкту. В цьому образі маскувався співак Олег Кензов.

Олег Кензов у масці романтичного Мухомора

Окрім того, у суперфіналі гіпершоу "Маска" з’явилась фантастична Винова Краля. Вона приголомшила глядачів витонченими формами й неймовірно сильним вокалом

Побачивши знайоме обличчя, всі прийшли у шок. У образі фатальної красуні ховалась популярна співачка Віра Брежнєва.

Віра Брежнєва на шоу "Маска"