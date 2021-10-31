Танці з зірками 2021: хто покинув шоу за 5 тижнів до суперфіналу

Учасників оцінювали Макс Чмерковський, Катерина Кухар та Влад Яма. Найбільше балів від суддів отримали Артур Логай та його партнерка Анна Кареліна.

Турнірна таблиця дев'ятого ефіру "Танців з зірками 2021" (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Зазначимо, що в цьому ефірі зірки танцювали під пісні легендарного гурту "Океан Ельзи". Ведучим на балконі став Тимур Мірошниченко.

Кращі виступи 9 ефіру

Артур Логай і Анна Кареліна в ефірі шоу "Танці з зірками" виконали фрістайл під пісню гурту "Океан Ельзи" - "Стріляй".

Артур Логай і Анна Кареліна - Фрістайл (відео: YouTube)

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук виконали пасодобль під пісню гурту "Океан Ельзи" - "Зелені очі".

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук - Пасодобль (відео: YouTube)

Сьогодні Оля Харлан повинна була виходити на паркет з Дмитром Жуком. Вони обидва вакциновані і Оля відчувала себе добре. Але вийшло так, що спортсменка отримала позитивний тест на COVID-19.

На шоу показали номер з першого прогону - без гриму і прикрас. Пара виконала танго під пісню "Океан Ельзи" - "Без бою".

Ольга Харлан і Дмитро Жук - Танго (відео: YouTube)