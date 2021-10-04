Танці з зірками 2021: хто вилетів з проєкту на цьому тижні

"Танці з зірками 2021" тривають. Сьогодні, 3 жовтня, відбувся п'ятий ефір шоу. Цього тижня паркет покинули Фагот і Катерина Трішина. Ця пара отримала найменше голосів від телеглядачів.

Цього тижня був "Вечір українського та світового кіно". Учасників оцінювали Макс Чмерковський, Катерина Кухар та Влад Яма. Крім того, спеціальним запрошеним гостем в цьому ефірі стала хореограф Ілона Гвоздьова, яка раніше також танцювала з зірками на паркеті шоу.

Турнірна таблиця п'ятого ефіру Танців з зірками 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1) Кращі виступи 5 ефіру Дмитро Каднай і Аліна Лі в ефірі шоу "Танці з зірками" виконали вальс під пісню If you go away (Великий Гетсбі). Дмитро Каднай і Аліна Лі - Вальс (відео: YouTube) Ольга Харлан і Дмитро Дікусар виконали Віденський вальс під пісню Celine Dion - My heart will go on (Титанік). Ольга Харлан і Дмитро Дікусар - Віденський Вальс (відео: YouTube) Артур Логай і Анна Кареліна виконали фокстрот під пісню KAZKA - Цілувати тебе (Моя улюблена Страшко). Артур Логай і Анна Кареліна - Фокстрот (відео: YouTube)