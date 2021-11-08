Танці з зірками 2021: хто вилетів з шоу за крок до чвертьфіналу

Учасників традиційно оцінювали Макс Чмерковський, Катерина Кухар та Влад Яма. Найбільше балів від суддів отримали Дмитро Каднай та його партнерка Аліна Лі.

Турнірна таблиця десятого ефіру "Танців з зірками 2021" (фото: facebook.com/tanci1plus1)

У цьому ефірі учасники танцювали зі своїми близькими. Також, вперше в цьому сезоні, учасники виконали по 2 танці. Ведучою на балконі була Маша Єфросиніна.

Кращі виступи 10 ефіру

Артур Логай з дружиною, синами та Анною Кареліною в ефірі шоу "Танці з зірками" виконали Фрістайл під пісню Ріапобой - "Кохання".

Артур Логай з дружиною і синами і Анна Кареліна - Фрістайл (відео: YouTube)

Дмитро Каднай, його батько і Аліна Лі виконали чарльстон під пісню Bang Bang.

Дмитро Каднай, його батько і Аліна Лі - Чарльстон (відео: YouTube)