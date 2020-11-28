Танці з зірками: названий головний кандидат на виліт з суперфіналу

Букмекери впевнені, що покине шоу Надія Мейхер
Танці з зірками в неділю, 29 листопада, з найбільшою ймовірністю залишить учасниця суперфіналу Надія Мейхер. На думку букмекерів, артистка є однією з найслабших учасниць шоу з тих, що залишилися на проєкті. За кубок "Танців" в одному з останніх ефірів будуть битися Юлія Саніна, Надія Мейхер та Санта Дімопулос. У кого найвищі шанси на перемогу, а хто піде переможеним?
Українські букмекерські сайти приймають ставки на головне танцювальне шоу країни. І, згідно з їхнім прогнозом, у суперфінал не зможе потрапити Надія Мейхер.
Ставки приймаються з таким коефіцієнтом:
За час минулого ефіру найвищі оцінки судді віддали двом парам: Санті Дімопулос і Максу Леонову, та Юлії Саніній з Дмитром Жуком. Пари отримали по 119 балів. Надія Мейхер і Кирило Васюк отримали трохи менше - 116 балів. Так, головною кандидаткою на перемогу в шоу є артистка Санта Дімопулос.
Нагадаємо, що в суперфіналі танцювати будуть три пари:
Виступи учасників оцінюють балерина Катерина Кухар, хореограф Влад Яма, народний артист України Григорій Чапкіс і запрошений суддя, ім'я якого оголошується напередодні чергового ефіру.
Варто нагадати, що Надію Мейхер розкритикували за невдалий і вульгарний образ на Танцях з зірками.
До цього Сергій Мельник прокоментував свій виліт з Танців з зірками.
Раніше дружина травмованого на "Танцях з зірками 2020" Ями розповіла про його самопочуття.