Танці з зірками: названий головний кандидат на виліт з суперфіналу

Танці з зірками в неділю, 29 листопада, з найбільшою ймовірністю залишить учасниця суперфіналу Надія Мейхер. На думку букмекерів, артистка є однією з найслабших учасниць шоу з тих, що залишилися на проєкті. За кубок "Танців" в одному з останніх ефірів будуть битися Юлія Саніна, Надія Мейхер та Санта Дімопулос. У кого найвищі шанси на перемогу, а хто піде переможеним?

Українські букмекерські сайти приймають ставки на головне танцювальне шоу країни. І, згідно з їхнім прогнозом, у суперфінал не зможе потрапити Надія Мейхер.

Ставки приймаються з таким коефіцієнтом:

Надія Мейхер: 6.00;

Юлія Саніна: 2.15;

Санта Дімопулос: 1.70.

За час минулого ефіру найвищі оцінки судді віддали двом парам: Санті Дімопулос і Максу Леонову, та Юлії Саніній з Дмитром Жуком. Пари отримали по 119 балів. Надія Мейхер і Кирило Васюк отримали трохи менше - 116 балів. Так, головною кандидаткою на перемогу в шоу є артистка Санта Дімопулос.

Нагадаємо, що в суперфіналі танцювати будуть три пари:

Санта Дімопулос і Макс Леонов.

Юлія Саніна і Діма Жук

Надія Мейхер і Кирило Васюк

Виступи учасників оцінюють балерина Катерина Кухар, хореограф Влад Яма, народний артист України Григорій Чапкіс і запрошений суддя, ім'я якого оголошується напередодні чергового ефіру.

Варто нагадати, що Надію Мейхер розкритикували за невдалий і вульгарний образ на Танцях з зірками.

До цього Сергій Мельник прокоментував свій виліт з Танців з зірками.

Раніше дружина травмованого на "Танцях з зірками 2020" Ями розповіла про його самопочуття.