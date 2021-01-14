Всі учасники шоу "Маска": серед них є зірка світового масштабу!
Вже 16 січня о 21:00 глядачі каналу "Україна" побачать перший випуск самого загадкового на українському ТБ проекту "Маска" з ведучим Володимиром Остапчуком.
У прем'єрному епізоді українці познайомляться з 8 неймовірними учасниками-масками, кожен з яких виконає на сцені шалено популярний хіт і дасть підказки про свою особистість, щоб глядачам і детективам було легше дізнатися – яка ж зірка захована в дивному образі.
Одним з учасників першого випуску "Маски" стане англомовний гість з-за кордону. За словами організаторів - це всесвітньо відома зірка. Хто саме - можна буде дізнатися вже зовсім скоро.
А поки ми зібрали для вас образи всіх учасників гіпершоу "Маска":
Учасники шоу "Маска" на каналі "Україна" (фото: instagram.com/maskaukrainetv)
Правила шоу "Маска"
- Згідно з правилами проекту "Маска", 16 знаменитостей, чиї обличчя сховані під яскравими костюмами, змагаються за перемогу і звання найсильнішого співака в масці протягом 12 ефірів.
- У кожному випуску, після виступів учасників, зіркові детективи (Оля Полякова, Настя Каменських, Андрій Данилко та DZIDZIO) і глядачі в залі голосують за своїх фаворитів з допомогою мобільного додатку.
- 2 маски, які набрали найменшу кількість голосів, потрапляють в номінацію. Наприкінці випуску за номінантів відкривається нове голосування, в якому беруть участь вже тільки глядачі. За результатами їх вибору, той, хто повинен покинути шоу, знімає маску, розсекречуючи своє обличчя.
- Битви будуть продовжуватися, поки не залишиться один переможець шоу "Маска".
Команда проекту приготувала для телеглядачів безліч сюрпризів.
Наприклад, крім 16 основних учасників, які змагаються за перемогу в шоу, на сцені з'являться ще 6 гостьових масок, які розкриють своє обличчя відразу після виступу. Здивує і ведучий проекту Володимир Остапчук, який приміряє більше 10 зіркових образів з найвідоміших хітів світового кінематографа.
Володимир Остапчук - ведучий шоу "Маска" (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
"Вести найзагадковіше шоу на вітчизняному телебаченні – це для мене виклик. Попри те, що я добре знайомий майже з усіма зірками українського шоу-бізнесу, відгадати їх у таких масках і костюмах для мене практично неможливо. Я б, мабуть, не пройшов кастинг на роль зіркового детектива, бо різноманітні загадки та підказки – це не моє. Я з тих чоловіків, які відкривають холодильник – і не бачать посередині борщ. Зазначу, що підказки щодо осіб учасників можуть бути будь-де – у відео перед виступом, на костюмі, у поведінці людини, однак вони можуть як наштовхнути на правильну версію, так і повести у хибному напрямі. Тож переконаний, що й нашим глядачам відгадати зірок під масками буде зовсім непросто", - каже Остапчук.
Володимир Остапчук (фото: прес-служба каналу "Україна")
Раніше ми писали, що в мережу злили відео, на якому учасник популярного українського ТВ-шоу танцює на пілоні.