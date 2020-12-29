Маска: стала відома дата прем’єри грандіозного шоу (фото і відео)

Уже в січні українці побачать рекордне шоу за форматом The Masked Singer

Шоу Маска на каналі "Україна" покажуть уже 16 січня 2021 року. Довгоочікуваний проєкт за всесвітньо відомим форматом The Masked Singer стартує в суботу о 21:00.

Учасники шоу – Буйвол і Сонце (фото: прес-служба каналу "Україна")

Команда шоу Маска

Зауважимо, що над українською адаптацією світового бестселера величезна команда Маски (понад 200 осіб!) працювала понад півроку. За цей час дизайнери Леся Патока і Назар Дідик створили 22 костюми-маски, серед яких 16 постійних образів учасників і 6 гостьових, які лише одного разу виступлять на сцені шоу.

"Один з наших героїв має зріст 2 метри 60 сантиметрів, це до краю його вусиків. Є персонаж, крила якого в розмаху сягають 2,5 метрів. Відповідно, ми вчимо зірок вписуватись у дверні проходи. Ще є герой з довжиною стопи 85 сантиметрів. Звісно, він у шоці, бо це треба заново навчитись ходити. А одному персонажу руки постійно потрібно тримати під кутом. Знаменитості кажуть, що це не дуже зручно – десь тисне, десь натирає. Але всім дуже цікаво", – говорить Леся.

Хто є хто на шоу

Музичний продюсер Сергій Грачов підготував близько 100 оригінальних аранжувань улюблених хітів глядачів. Крім того, спеціально для українського проєкту було побудовано масштабну сцену, у виробництві якої використовували інноваційні світові технології. А над грандіозними номерами працюють аж чотири режисери-постановники, імена яких знають далеко за межами нашої країни: Костянтин Томільченко, Олександр Братковський, Ярослав Губський і Сергій Гуман.

Костянтин Томільченко і Олександр Братковський (фото: прес-служба каналу "Україна")

"Абсолютно кожен викладається на максимум і віддає частинку свого серця. Наша Маска – це світовий хіт, шоу, яке приносить тільки радість і позитив. І ми неймовірно раді, що зовсім скоро наші глядачі зможуть у цьому переконатися", – кажуть організатори шоу.

Володимир Остапчук – ведучий Маски

Володимир Остапчук здивує глядачів не менше ніж самі зірки, які ховатимуться під масками. Шоумен приміряє 12 неповторних образів зі світового кінематографу, їздитиме на сцені на роликах і величезному мотоциклі, а також літатиме над нею.

"Шоу Маска – це новий для мене досвід, у певному сенсі виклик. Тому що навіть я як ведучий не завжди знаю, що відбуватиметься на сцені. Плюс – я не знаю, які зірки ховаються під масками. У нас справді безпрецедентні заходи секретності. Поруч з кожним учасником-маскою знаходяться бодігарди, у зону, де артисти готуються вийти на сцену, вхід суворо обмежений, а особи учасників відомі мінімальній кількості людей", – каже ведучий каналу "Україна".

Володимир Остапчук (фото: прес-служба каналу "Україна")

Учасники шоу – улюблені зірки шоу-бізнесу

Разом з телеглядачами відгадуватимуть, які знаменитості можуть ховатися під масками, зіркові детективи проєкту:

українська суперстар, поп-діва, якій першій вдалося підкорити серце світового слухача, Настя Каменських;

відома співачка, улюблениця глядачів, поп-королева сцени Оля Полякова;

уже культовий співак, автор пісень і продюсер Андрій Данилко;

мегапопулярний співак, актор і продюсер DZIDZIO.

Оля Полякова на зйомках шоу (фото: instagram.com/polyakovamusic)

NK на зйомках шоу (фото: instagram.com/kamenskux)

DZIDZIO на зйомках шоу (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Андрій Данилко на зйомках шоу (фото: прес-служба каналу "Україна")

Додамо, що український проєкт складатиметься з рекордних для популярного формату The Masked Singer 12 епізодів.

Раніше були названі "най-най" українські зірки 2020-го, які вражали своїми талантами та красою.