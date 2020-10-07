Українська ведуча-дружина мільйонера розповіла про домашнє насильство

Ведуча проекту "Супер Топ-моделі по-українськи" Алла Костромічова, яка одружена з мільйонером - американцем італійського походження Джейсоном Капоне, - повідала подробиці нового сезону шоу.

Алла Костромічова з чоловіком (фото: instagram.com/alla)

За її словами, учасниці в новому сезоні будуть говорити не тільки про моду, адже всі дівчата - усвідомлені, впевнені в собі, мають чіткі соціальні позиції і кожен день змінюють світ на краще.

"У цьому сезоні наш слоган – "Краса врятує світ". І це не порожні слова – за кожною дівчиною стоїть історія, про яку вона хоче говорити, за кожним з експертів стоїть історія, про яку вони хочуть говорити. Ми віримо в те, що дівчата завдяки своїй популярності зможуть змінити ставлення в нашій країні до тих чи інших питань", - зазначила Костромічова.

До речі, на початку жовтня київську станцію метро "Лук'янівська" прикрасили соціальними постерами з учасницями "Супер Топ-моделі по-українськи", кожна з яких піднімає якусь соціальну проблему. Це і забруднення навколишнього середовища, і гендерна нерівність та утиски прав ЛГБТ-спільноти. Під час презентації виставки Алла теж розповіла про проблеми, які її хвилюють.

Соціальна акція в київському метро (фото: прес-служба Нового каналу)

"Одна з найближчих проблем для мене – використання натурального хутра, від якого я дуже давно відмовилася. Можливо, в моєму гардеробі з давніх-давніх часів ще щось і лежить, але натуральне хутро я вже тривалий час не купую і закликаю вас до того ж. Ще одна важлива тема стосується тварин – це збереження рідкісних видів, зокрема, занесених до Червоної книги України. Також не можна мовчати про тему, яка стосується абсолютно всіх у нашому суспільстві. Йдеться про домашнє насильство. Якщо вам здається, що серед ваших знайомих немає людей, які стикалися з цим, значить, ви просто не знаєте їхніх особистих історій", - зазначила телезірка.



Алла Костромічова (фото: instagram.com/alla)

Раніше знаменита українська топ-модель показала, що допомагає їй тримати себе в хорошій формі.