Український гуморист розповів, як заробляв на однокласниках: робив гроші з нічого

Зараз Костянтин Трембовецький заробляє жартами зі сцени Improv Live Show, яке показують на Новому каналі. Але до того, як стати популярним гумористом, він довгий час працював сценаристом на ТБ.

А от здобувати гроші почав набагато раніше - ще в школі. Для цього Костя придумав цілу бізнес-схему, про яку розповів в ефірі "Хорошого Поганого Злого Подкасту".

"У мене вдома було багато відеокасет - більше 100 штук. Я зробив спеціальний журнал з блокнота. Виписав всі назви фільмів, хто грає головні ролі, хронометраж і жанр кіно. Приходив у школу, пред'являв кожному учневі цей журнал. Якийсь школяр говорив: "О, хочу фільм "Миротворець" з Джорджем Клуні", давав мені п'ять гривень. А я йому касету. На кожен фільм був різний тариф. Загалом, я займався прокатом кіно", - згадав гуморист.

До речі, всесвітньо відома компанія Netflix теж спочатку займалася прокатом кіно на DVD-дисках. І якби Костя тільки міг уявити, як можна було розкрутити його шкільну ідею.

"Зараз можу лише позаздрити моїй дитячій підприємницькій жилці, адже тоді міг зробити гроші з нічого", - сміється імпровізатор.

Костянтин Трембовецький з Improv Live Show в ефірі "Хорошого Поганого Злого Подкасту"

Нагадаємо, нещодавно зірка "Холостячки" поділився секретом успіху.