На українське ТБ повертається легендарна гра "Що? Де? Коли?": список зіркових ерудитів

На українські екрани повертається улюблене інтелектуальне шоу мільйонів "Що? Де? Коли?". У крісла знавців в 10 сезоні традиційно сядуть, як досвідчені гравці, так і новачки, серед яких артисти, спортсмени, гумористи, юристи та ведучі.

Коли і де дивитися нові випуски "Що? Де? Коли?", хто братиме участь у шоу - читайте у матеріалі Lite нижче.

Коли і де дивитися 10 сезон "Що? Де? Коли?"

Відбіркова серія ігор 10 сезону інтелектуального телеклубу стартує вже у суботу, 2 жовтня, о 23:30 на телеканалі "Україна".

Новий сезон "Що? Де? Коли?" стартує 2 жовтня (фото: прес-служба клубу)

Хто братиме участь у "Лізі зірок"?

Серед тих, хто зійдеться в інтелектуальному поєдинку у п'яти командах, будуть:

Сергій Притула

Анатолій Анатоліч

Олександр Педан

Сергій Сивохо

Володимир Дантес

Анна Завальська

Леся Нікітюк

Володимир Остапчук

Віталій Школьний

Максим Сікора

Григорій Герман

Олег Панюта

Олена Кравець та багато інших.

Капітаном команди знавців став Олексій Резніков, а ведучим програми буде Олександр Андросов.

"Перша гра після великої перерви - це складно і дуже хвилююче. Ми сумували. Новачки прекрасно вписалися, дуже хороша команда вийшла. Олег Панюта вже досвідчений гравець, тому ми разом підтримували бойовий дух у партнерів", - говорить капітан команди ведучих каналу "Україна" Анатолій Анатоліч, який зіграв 13 ігор в елітарному клубі інтелектуалів.

Ерудити "Що? Де? Коли?" з команди каналу "Україна" (фото: прес-служба клубу)

Правила гри

У "Що? Де? Коли?" беруть участь команди з шести осіб, які відповідають на запитання телеглядачів.

Правильна відповідь, яку знавці мають знайти протягом хвилини, приносить їм бал. У випадку невірної відповіді, очко відходить команді телеглядачів.

Дві кращі команди, за підсумками серії, вийдуть у фінальну дуель. Ювілейний сезон "Ліги зірок" завершиться суперфіналом, у якому візьме участь збірна знавців, до складу якої увійдуть кращі гравці клубу з кожної команди.