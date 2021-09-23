На українське ТБ повертається легендарна гра "Що? Де? Коли?": список зіркових ерудитів
На українські екрани повертається улюблене інтелектуальне шоу мільйонів "Що? Де? Коли?". У крісла знавців в 10 сезоні традиційно сядуть, як досвідчені гравці, так і новачки, серед яких артисти, спортсмени, гумористи, юристи та ведучі.
Коли і де дивитися нові випуски "Що? Де? Коли?", хто братиме участь у шоу - читайте у матеріалі Lite нижче.
Коли і де дивитися 10 сезон "Що? Де? Коли?"
Відбіркова серія ігор 10 сезону інтелектуального телеклубу стартує вже у суботу, 2 жовтня, о 23:30 на телеканалі "Україна".
Новий сезон "Що? Де? Коли?" стартує 2 жовтня (фото: прес-служба клубу)
Хто братиме участь у "Лізі зірок"?
Серед тих, хто зійдеться в інтелектуальному поєдинку у п'яти командах, будуть:
- Сергій Притула
- Анатолій Анатоліч
- Олександр Педан
- Сергій Сивохо
- Володимир Дантес
- Анна Завальська
- Леся Нікітюк
- Володимир Остапчук
- Віталій Школьний
- Максим Сікора
- Григорій Герман
- Олег Панюта
- Олена Кравець та багато інших.
Капітаном команди знавців став Олексій Резніков, а ведучим програми буде Олександр Андросов.
"Перша гра після великої перерви - це складно і дуже хвилююче. Ми сумували. Новачки прекрасно вписалися, дуже хороша команда вийшла. Олег Панюта вже досвідчений гравець, тому ми разом підтримували бойовий дух у партнерів", - говорить капітан команди ведучих каналу "Україна" Анатолій Анатоліч, який зіграв 13 ігор в елітарному клубі інтелектуалів.
Ерудити "Що? Де? Коли?" з команди каналу "Україна" (фото: прес-служба клубу)
Правила гри
У "Що? Де? Коли?" беруть участь команди з шести осіб, які відповідають на запитання телеглядачів.
Правильна відповідь, яку знавці мають знайти протягом хвилини, приносить їм бал. У випадку невірної відповіді, очко відходить команді телеглядачів.
Дві кращі команди, за підсумками серії, вийдуть у фінальну дуель. Ювілейний сезон "Ліги зірок" завершиться суперфіналом, у якому візьме участь збірна знавців, до складу якої увійдуть кращі гравці клубу з кожної команди.
Нагадаємо, нещодавно стала відома дата прем'єри 2 сезону грандіозного шоу "Маска".