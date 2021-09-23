На украинское ТВ возвращается легендарная игра "Что? Где? Когда?": список звездных знатоков

На украинские экраны возвращается любимое интеллектуальное шоу миллионов "Что? Где? Когда?". В кресла знатоков в 10 сезоне традиционно сядут, как опытные игроки, так и новички, среди которых артисты, спортсмены, юмористы, юристы и ведущие.

Когда и где смотреть новые выпуски "Что? Где? Когда?", кто будет участвовать в шоу - читайте в материале Lite ниже.

Когда и где смотреть 10 сезон "Что? Где? Когда?"

Отборочная серия игр 10 сезона интеллектуального телеклуба стартует уже в субботу, 2 октября, в 23:30 на телеканале "Украина".

Новый сезон "Что? Где? Когда?" стартует 2 октября (фото: пресс-служба клуба)

Кто будет участвовать в "Лиге звезд"?

Среди тех, кто сойдется в интеллектуальном поединке в пяти командах, будут:

Сергей Притула

Анатолий Анатолич

Александр Педан

Сергей Сивохо

Владимир Дантес

Анна Завальская

Леся Никитюк

Владимир Остапчук

Виталий Школьный

Максим Сикора

Григорий Герман

Олег Панюта

Елена Кравец и многие другие.

Капитаном команды знатоков стал Алексей Резников, а ведущим программы будет Александр Андросов.

"Первая игра после большого перерыва - это сложно и очень волнительно. Мы скучали. Новички прекрасно вписались, очень хорошая команда получилась. Олег Панюта уже опытный игрок, поэтому мы вместе поддерживали боевой дух у партнеров", - говорит капитан команды ведущих канала "Украина" Анатолий Анатолич, который сыграл 13 игр в элитарном клубе интеллектуалов.

Эрудиты "Что? Где? Когда?" из команды канала "Украина" (фото: пресс-служба клуба)

Правила игры

В "Что? Где? Когда?" участвуют команды из шести человек, которые отвечают на вопросы телезрителей.

Правильный ответ знатоки должны найти в течение минуты, он приносит им балл. В случае неверного ответа, очко отходит команде телезрителей.

Две лучшие команды, по итогам серии, выйдут в финальную дуэль. Юбилейный сезон "Лиги звезд" завершится суперфиналом, в котором примет участие сборная знатоков, в состав которой войдут лучшие игроки клуба из каждой команды.